Anderlecht boekt eenvoudige zege tegen tienkoppig STVV dankzij debutanten en Dimata SVL

16 augustus 2020

20u16 0 Anderlecht AND AND 3 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Anderlecht heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. In een matige wedstrijd had het aan flitsen van zijn debutanten en Dimata genoeg om tien Kanaries opzij te zetten. Linksachter Mykhaylichenko scoorde na een knappe solo, Nany Dimata kopte anderhalf jaar blessureleed van zich af en Percy Tau pakte uit met een geweldige lob. Tussendoor redde Balongo de eer van een zwak STVV.

Anderlecht had de controle in de eerste helft, maar legde te weinig tempo in zijn spel om een defensief ingesteld STVV te verontrusten. Twee slappe schoten van Doku en een gevaarlijke voorzet van jonge debutant El Hadj waren de enige hoogtepunten. Tot linksachter Bogdan Mykhaylichenko, die andere debutant, de tijd gekomen achtte om iedereen wakker te schudden. Mykha koos de weg vooruit en dribbelde zich van de middencirkel tot de zestien voorbij alles en iedereen, om vervolgens met een lage overhoekse schuiver af te werken. Knappe goal van de Oekraïner, die een goeie indruk maakte bij zijn debuut. Het probleem op de linksachter bij paars-wit lijkt na vandaag opgelost.

Snelle rode kaart

Zo slaapverwekkend de eerste helft was, zo flitsend begon de tweede. Sankhon ging veel te driest door op de enkel van Doku, een rode kaart was méér dan terecht. Op de daaropvolgende vrije trap deed Dimata het licht definitief uit. Knappe overhoekse kopbal, zijn eerste doelpunt sinds 27 december 2018. “Ik ben heel blij met mijn goal, het is een goeie dag voor mij. Het was belangrijk voor ons om de drie punten thuis te houden. STVV speelde goed in de eerste helft, ze waren overal. Ze blokkeerden het middenveld goed, wat het moeilijk maakte voor mij. Ze hebben ons spel goed gelezen. In de tweede helft speelden we zelf ook beter”, aldus een gelukkige Dimata na afloop.

Lion of Judah

De goal werkte bevrijdend voor Dimata, hij trapte vlak daarna op Steppe en de lat. Paars-wit behield stevig zijn grip op de wedstrijd zonder al te grote kansen af te dwingen. Balongo liet Anderlecht vijf minuten voor tijd nog even bibberen, maar invaller Percy Tau - nog een debutant - nam alle twijfels weg met een subliem lobje. Een doelpunt van de Lion of Judah, de beheerder van de paars-witte social media maakt zich best op voor een drukke avond. Vier op zes voor Anderlecht, dat zijn start dus niet gemist heeft. STVV kwam zwak voor de dag en kon geen vervolg breien aan zijn goede prestatie van vorig weekend tegen Gent.

Trebel: “Nuttig zijn met mijn ervaring”

Adrien Trebel stond zowaar nog eens aan de aftrap bij Anderlecht en bedankte voor dat vertrouwen met een assist. “Ik ben altijd blijven werken, dat is mijn mentaliteit. Ik doe er alles aan om de club maximaal te helpen. We hebben veel jongeren, dus kan ik nuttig zijn met mijn ervaring.” Trebel zag ook dat een defensief ingesteld STVV het Anderlecht in de eerste helft lang lastig maakte. “STVV speelde goed in blok, het was moeilijk voor ons. Het doelpunt van ‘Mika’ maakte het veel makkelijker.”



