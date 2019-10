Anderlecht blijft na inspiratieloze partij zonder geblesseerde Chadli steken op 0-0 bij Eupen DMM

25 oktober 2019

22u23 34 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Geen drie overwinningen op rij voor Anderlecht. Paars-wit speelde na een inspiratieloze partij 0-0 gelijk op het veld van Eupen. Veel schieten Vercauteren en co niet op met deze prestatie.

Een blik op het klokje na één uur voetbal. 0-0. Het is dat de wijzer nog vooruit ging, want op het veld in Eupen viel er amper iets te beleven. Op een wereldsave van Van Crombrugge na dan. De doelman van Anderlecht hield na twintig minuten een kopbal bijzonder knap uit zijn doelvlak. Fantastische reflex en geen Eupense goal. Met dank ook aan de deklat.

Verder één langgerekte geeuw. Anderlecht moest Chadli met een spierblessure missen aan de Oostkantons en dat was er aan te zien. Paars-wit speelde inspiratieloos Am Kehrweg. Als gelegenheids-rechtsachter Luckassen voor de gevaarlijkste momenten moet zorgen, dan weet je het wel.

Een geschiedenisloze 0-0 stond in de sterren geschreven. Anderlecht bleef zich een ongeluk zoeken naar dat ene moment. Dat terwijl Eupen best wel nog aardig kon tegenprikken. Helaas ook daar te weinig kwaliteit en overtuiging om te scoren. Ref Geldof had na 93 minuten genoeg gezien. Onze man ter plaatse ook. Zijn relaas lees je hier.

