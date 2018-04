Anderlecht blaast titelstrijd nieuw leven in, videoref keurt gelijkmaker Club af Pieter-Jan Calcoen

15 april 2018

19u59 0 Jupiler Pro League Drie punten: dat is de kloof tussen Anderlecht en leider Club. Paars-wit won vanmiddag, na een prima partij, met 1-0 van Club en zorgde zo voor nieuw leven in de titelstrijd. De videoref keurde de 1-1 van Diaby af.

De Japanse journalisten keken maar sip, want hun held Ryota Morioka zat op de bank. Nochtans deed de aanvallende middenvelder het de laatste weken niet slecht (het was ook niet goed), met vorige week nog een doelpunt tegen Charleroi, maar Hein wilde de terugkerende Trebel en man-in-vorm Markovic absoluut in zijn ploeg. Na één helft moesten ook de Japanners toegeven: dat was terecht.

De eerste kans was evenwel niet voor Anderlecht, dat snedig was gestart, maar wel voor de mannen die in het Astridpark al twintig jaar niet meer konden winnen, genaamd Club Brugge. Abdoulay Diaby, man die altijd voor- en tegenstanders zal hebben, knalde vanuit een scherpe hoek tegen het doelkader. Dat heb je nu eenmaal met Diaby: hij trapt van overal. Soms gaat dat goed, veel vaker slecht. Ach, 't is een spits.

Paars-wit nam nadien de match in handen, zonder daarbij Club belachelijk te maken, maar wel met de beste kansen. Gelukkig voor de bezoekers was er… Vladimir Gabulov, Russische doelman die letterlijk en figuurlijk niet altijd begrepen wordt bij Club. Desondanks pakte hij miraculeus een kopbal van Sá, twee schoten van Teodorczyk en een opportunistische poging van Gerkens: 0-0 aan de rust.

(Kort tussendoor: Markovic was keer op keer dreigend voor RSCA. De Serviër heeft simpelweg dat tikje klasse meer dan de rest. Het ziet er achteloos en nonchalant uit, maar hij is goéd. Dan mag alles, toch?)

Het moet trouwens zijn dat Marc Coucke een toverachtig effect op Teodorczyk gehad heeft tijdens dat gesprekje voor de match tegen Moeskroen - sindsdien is de Pool opnieuw gevaarlijk. Zo ook vanmiddag: hij won zijn duels, was af en toe te egoïstisch, maar bovenal: hij zette Anderlecht op voorsprong. Een vrije trap van Trebel knikte hij voorbij Gabulov, nu wel kansloos: 1-0. Het moet gezegd: slécht verdedigd, zeg.

Anderlecht mocht het zich nadien bijna beklagen dat Saief, Ganvoula en Morioka mogelijkheden op de 2-0 lieten liggen. Diaby deed immers wel wat hij het beste kan: scoren. De Malinees dribbelde Sels en tekende voor de gelijkmaker, maar tijdens het juichen keurde scheidsrechter Vertenten alsnog af. Dat deed hij op aanraden van de videoref, die nipt buitenspel geconstateerd had. Het bleef zo 1-0.

Nadien zou die score niet meer wijzigen, wat voor een vreugde van explosie zorgde op de tribunes - Coucke vierde uiteraard mee. Anderlecht staat nu op drie punten van Club. De titelstrijd ligt plots weer open. Zot.