Anderlecht bijt 70 minuten lang tanden stuk op tienkoppig STVV en incasseert met brilscore nieuwe tik Pieter-Jan Calcoen en Glenn Van Snick

30 september 2018

16u25 3 Anderlecht AND AND 0 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League "Wij willen voetbal zien", scandeerde het thuispubliek. Hun vraag kreeg geen gehoor: zelfs met elf tegen tien kon Anderlecht STVV niet in moeilijkheden brengen: 0-0. Wat nu?

Plots vormde ref Bram Van Driessche met zijn handen een vierkant, net nadat hij Christian Ceballos geel gegeven had voor een stevige overtreding op Alexis Saelemaekers. De videoref oordeelde evenwel dat Van Driessche toch best nog eens de beelden kon bekijken. Dat deed hij, waarna hij (niet onterecht) naar de achterzak greep: rood.

't Was een klap voor STVV, dat aardig meevoetbalde op Anderlecht. De bezoekers uit Limburg hadden zelfs de beste kans gekregen, maar Boli kopte van heel dichtbij over. Na de uitsluiting kon STVV niet meer dreigen, Anderlecht, tot dan zeker niet geweldig, nam het commando over, maar een echt grote mogelijkheid kwam er voor rust niet. Nochtans ontbrak het niet aan goeie wil, zeker niet bij Bakkali (hij probeerde), wel aan kwaliteit.

In het eerste kwartier na de pauze: HET GROTE NIKS. Anderlecht speelde alweer zonder ideeën. Vanhaezebrouck stuurde dan maar Dimata het elftal in - een mens moet moet iéts doen, hé.

Het veranderde weinig aan het spelbeeld: STVV kon vrij makkelijk controleren, paars-wit was inspiratieloos. Bakkali haalde wel eens goed uit - net naast -, maar voorts leek het zelfs alsof de Kanaries met tien makkelijker zouden kunnen scoren dan RSCA met elf.

Er kwam wel een slotoffensief(je) - het tegendeel zou maar erg zijn, niet? Zo stond een Limburgs been in de weg op een poging van Dimata en redde Steppe een harde schuiver van invaller Makarenko. De fans roerden zich: "Wij willen voetbal zien." Tevergeefs.

0-0 dus en zo kon Anderlecht in zijn laatste zeven wedstrijden maar één keer winnen. Vanhaezebrouck zei vooraf dat "zijn stoel stabiel staat" - de malaise is niet de schuld van de coach -, maar ziet ook Marc Coucke dat zo? Anderlecht staat onder hoogspanning.

Het fluitconcert na affluiten was alvast striemend.

