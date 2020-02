Anderlecht behoudt sprankeltje hoop op play-off 1 na driepunter tegen rode lantaarn Waasland-Beveren LUVM/XC

29 februari 2020

19u52 12 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 3 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Twee goals van Michel Vlap volstonden voor een matig Anderlecht om makkelijk drie punten te pakken op de goedgevulde Freethiel, waar de degradatiezorgen van Waasland-Beveren na de trainerswissel enkel groter zijn geworden. De Waaslanders blijven laatste. Anderlecht behoudt een mathematische waterkans op play-off 1, met drie punten achterstand op KV Mechelen en drie overwinning minder.

Franky Vercauteren wijzigde het team dat Eupen inmaakte op slechts één plaats. Doku keerde terug uit schorsing en verdrong Amuzu. Bij Waasland-Beveren had de trainerswissel gevolgen. Dirk Geeraerd begon met een vijfmansdefensie, met Schryvers op rechts voor de zieke Wiegel, met Verreth als patronenlegger en zonder diepe spits. Een poging om via catenacciovoetbal het vuur weer in de ploeg te krijgen, die evenwel snel een verkeerde keuze bleek.

Anderlecht profiteerde al na negen minuten van onoordeelkundig verdedigen bij de thuisploeg. Doku werd eerst door twee man geschaduwd, maar dan onbegrijpelijk helemaal op links vrijgelaten. De goeie voorzet van de kleine kleurling werd door Vlap (al dan niet via de voetzool van Joveljic) netjes voorbij Jackers getikt (0-1). Het was zowat het enige wapenfeit van een flauwe eerste helft, waarin Sambi Lokonga nog eens van ver uithaalde en Waasland-Beveren alleen via Koita een keertje kon dreigen.

Geeraerd begreep dat de hekkensluiter zo nooit tot scoren kon komen en bracht halfweg toch Kobayashi voor verdediger Gamboa. De Japanner bracht meteen lijn in de acties en zette Van Crombrugge zelf met een verre lage knal aan het werk. Met een man minder in de defensie bleek Waasland-Beveren evenwel nóg kwetsbaarder. Sambi Lokonga rolde ze even voorbij het uur op en bood Vlap een niet te missen kans op zijn achtste seizoensgoal aan (0-2).

In een overbodig slothalfuur gebeurde nog amper wat. Tot Jackers bij het ingaan van de extra tijd aan Amuzu ging hangen en de invaller zelf vanop de stip voor 0-3 zorgde. Het sein voor Vercauteren om ook Yari Verschaeren nog anderhalve minuut ritme te laten opdoen.