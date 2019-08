Anderlecht-aanwinst Chadli beantwoordt 10 vragen: “Ik weet nu wie er bij Gent in de spits staat. Sorry, Laurent” XC

17 augustus 2019

Anderlecht-aanwinst Nacer Chadli kreeg tien vragen voorgeschoteld, opgesteld door de fans van paars-wit. “Ik ben nog niet 100% fit", klonk het onder meer. “En op welke positie(s) ik ga spelen? Ik ben polyvalent. We zullen zien waar de coach me nodig heeft.” Ten slotte kwam de Rode Duivel terug op zijn ‘kemel’ tijdens zijn voorstelling. Hij kende toen de trainer van Charleroi niet en wist niet wie er bij AA Gent in de spits loopt. “Ik dacht dat Depoitre nog in Engeland zat, sorry Laurent. Maar ik ben niet de enige hier die er op een persconferentie weleens naast zit. Michel Vlap heeft met het verhaal over Hans Vanaken verteld...”

Ook Nacer Chadli kreeg 10 vragen voorgeschoteld van jullie, de fans! @NChadli s'est aussi vu proposer 10 questions posées par vous, les fans!



⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/6kvCHUlnHy RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link