Anderlecht-aanhang wil woordje uitleg van voorzitter Coucke MH

06 oktober 2018

Het is de Anderlecht-fans menens. Niet alleen coach Hein Vanhaezebrouck staat ter discussie, ook voorzitter Marc Coucke mag het gaan uitleggen bij de paars-witte aanhang. Dit om zijn standpunten over de malaise te horen.

Enkele supportersverenigingen zullen (wellicht vanavond) een verzoek sturen richting Marc Coucke. Op de parking van het Regenboogstadion -waar Anderlecht morgen het al even geplaagde Zulte Waregem treft- eisen de fans een woordje uitleg. Normaliter stond er al een ontmoeting op 25 oktober op de planning, maar het geduld is stilaan op. Afwachten of de immer goedgeluimde Anderlecht-voorzitter de wens inwilligt.

Gisteren deelde Vanhaezebrouck tijdens een persbabbel nog een kleine sneer uit richting eigen bestuur. “Een absolute leider, daarover beschikken we niet”, klonk het bij de Anderlecht-coach. “We hebben wel voldoende jongens die bepáálde van die kwaliteiten bezitten. Vijf, zes spelers die samen dat leiderschap zouden kunnen op zich nemen en veeleisender zijn naar collega’s." 't Mag duidelijk zijn: het is morgen wééral van moeten.