Anastasiou zet Kagelmacher uit kern omdat hij geen rechtsback wil staan Eddy Soetaert

KV Kortrijk heeft er nog een probleem bij. Yannis Anastasiou heeft Gary Kagelmacher uit de selectie gezet nadat de Uruguayaan weigerde om rechtsachter te spelen.

De reden hiervoor was vrij logisch: Kagelmacher komt terug uit zes weken blessure na een spierscheur en is nog niet topfit. Hij wil de ploeg al wel depanneren in het hart van de defensie maar voelt zich niet klaar om op de rechterflank constant spurtjes te gaan trekken.



Donderdagochtend voor de training vroeg Anastasiou aan Kagelmacher om rechtsback te staan, want door de blessure van Van Loo is de jonge Attal zijn enige alternatief en die is nog niet bekend met de Belgische competitie. De voorbije weken stond Rougeaux - tegenvallend - op die positie. Die zal nu naast Kovacevic in het centrum staan zodat Kumordzi kan opschuiven naast Van Der Bruggen.



Vanochtend kon Kagelmacher nog op zijn beslissing terugkomen maar deed dat niet. Hij mocht meteen beschikken en werd niet opgenomen in de selectie voor de beslissende wedstrijd. Dit is immers het ultimatum voor Anastasiou: winnen van Gent of ontslagen worden.