Analist Simaeys kiest beste elftal uit titelfavorieten: "4-3-3, anders kan ik Trossard niet zetten” TTV

12 april 2019

10u26 0 Jupiler Pro League Vier jaar lang speelde hij voor Club, drie seizoenen verdedigde hij de kleuren van Racing Genk. Deskundige en analist bij Play Sports Jeroen Simaeys koos voor ons zijn ideale elftal uit beide titelfavorieten. “Mijn keuze voor het middenveld was in twee seconden gemaakt.”

“In doel kies ik voor Vukovic, de degelijkste van de twee volgens mij. Met hem heb je denk ik minder gedoe dan met Horvath onder de lat - een logische keuze. Centraal achterin neem ik Denswil en Mechele. Denswil is met voorsprong de best voetballende verdediger in België. Mechele kies ik voor de degelijkheid - die twee samen vormen een heel goeie combinatie. Mijn linksachter is Uronen. In een 4-3-3-systeem heb je toch een echte linksachter nodig. Zijn eerste zes maanden van het seizoen waren héél erg goed. Voor hem op de flank kies ik in een systeem met drie spitsen voor Danjuma, wat maakt dat Uronen niet al te veel hoeft aan te vallen.”

“Dat geldt wel aan de overzijde, voor rechtsachter Maehle, die in mijn ploeg met Trossard voor zich speelt. Die komt op zijn beurt wat meer naar binnen, waardoor Maehle de hele flank kan doen. Mijn keuze voor het middenveld was in twee seconden gemaakt. Berge, Malinovskyi en Vanaken - een makkelijke beslissing.”

Geen Vormer in vorm

“Vormer is opnieuw in vorm, maar als trainer is dit trio gezien hun kwaliteiten een voor de hand liggende keuze. Rest ons nog de centrumspits. Samatta is goed, maar in dit systeem ga ik voor Wesley. Mijn ploeg zal altijd en overal veel balbezit hebben en dan heb je met Wesley toch wat meer power in de box. Geen Dennis en Diatta dus, maar in een 3-5-2-systeem zouden zij wel altijd spelen. Ik heb voor een 4-3-3 gekozen, omdat ik anders geen plaats had voor Trossard, die ik heel belangrijk vind.”

Ideaal moment voor Club

Genk afschrijven doet Simaeys allesbehalve, wél beseft hij dat het zonder Pozuelo en nu ook Malinovskyi moeilijk wordt voor de Limburgers. “Dat begint toch een beetje veel te worden. Voor Genk is het wegvallen van die tweede een héél grote aderlating, al is het afwachten hoelang hij opzij zal moeten staan. Club is anderzijds net op tijd op kruissnelheid. Voor hen is dit het ideale moment om in Genk te gaan spelen. Véél gunstiger kan het niet meer worden. ‘t Is een match die voor beide heel belangrijk en cruciaal kan zijn, maar dat geldt toch vooral voor Genk. Thuis moet je zeker vier van je vijf wedstrijden winnen. Als ze het nu niet halen, wordt het erg lastig in de wetenschap dat ze nog naar Brugge moeten - daar waar de beste thuisploeg van het land speelt.”

