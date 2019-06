Ampomah nog niet van Club Brugge: aanbiedingen tot 5 miljoen euro uit China, Egypte en Duitsland Michaël Vergauwen en Niels Poissonnier

20 juni 2019

05u40 0 Jupiler Pro League 5 miljoen uit China wees hij al af. Eenzelfde bod uit Egypte. In de Bundesliga wacht Fortuna ­Düsseldorf nog op een antwoord. En intussen wil Club Brugge hem maar wat graag inlijven. Nana Ampomah (23) is gegeerd wild. Gisteren stuurde de winger alvast zijn kat naar de eerste training van Waasland-Beveren. Om zo een transfer (naar Club?) af te dwingen? Hij beweert van niet, blauw-zwart keurt de actie af.

“’t Is echt een kieken.” Niét onze woorden, wel van iemand die Nana Ampomah heel goed kent. Hij miste gisteren de eerste trainingsdag van Waasland-Beveren. “Dit is allemaal een misverstand. Ik dacht dat ik vrij had ‘tot en met’ woensdag. Het bleek ‘tot’ woensdag te zijn. Morgen (vandaag, red.) zal ik gewoon meetrainen. Ik bood de club al mijn excuses aan.” Het klinkt geloofwaardig wanneer Ampomah het ons zegt. Een vergetelheidje. Kan gebeuren, toch? Hm. Maandag kwam de winger ook al te laat opdagen voor de medische testen. Dat werd toen met de mantel der liefde toegedekt — hij moest ze zelfs niet afleggen — als hij woensdag maar op training zou zijn. Niet voor interpretatie vatbaar. Daarnaast zit Ampomah in een Whatsapp-groepje met andere spelers, waarin meer dan eens het programma voor deze week werd gedeeld. “Elke speler die ongewettigd afwezig is, krijgt een sanctie. Nana dus ook, want hij is tot op heden nog steeds ­speler van deze club”, aldus Waasland-Beveren. Ampomah mag vandaag niet met de groep meetrainen, hij zal individueel aan het werk gezet worden.

Wat de reden van het gespijbel ook mag zijn, Club Brugge zit er voor niets tussen. Niet de stijl van Club, ook niet die van Philippe Clement. Zowel de trainer als CEO Vincent Mannaert liet Waasland-Beveren gisteren dan ook meteen weten dat ze niks van Ampomahs afwezigheid wisten en zijn gebrek aan professionalisme betreuren.

Düsseldorf

Ampomah is dus nog steeds speler van Waasland-Beveren. Lang zal dat echter niet meer duren. Er wordt langs alle kanten aan de mouw van de Ghanese international ­getrokken. Volgt u mee. Een Chinese club bood vorige week bijna 5 miljoen. Bovendien kon Ampomah er zelf de komende drie jaar in totaal 5 miljoen verdienen. Jackpot voor speler en club, maar Ampomah heeft nog geen trek in een oosters avontuur. Ook een Egyptisch topteam deed nagenoeg hetzelfde bod, maar ook zij werden wandelen gestuurd door de speler. Dat deed hij niét met Fortuna Düsseldorf. De club uit de Bundesliga wou meer dan 4 miljoen op tafel leggen en bereikte een akkoord met Waasland-Beveren. De Duitsers wachten nog steeds op een antwoord van Ampomah. Eerder deed trouwens ook Antwerp twee keer tevergeefs een bod(je).

Toch goeie hoop

De enige club die nog geen bod deed, is... Club Brugge. Al zit dat er wel aan te komen. Eerstdaags zitten Club en Waasland-Beveren aan tafel. Ampomah zelf had al een gesprek met z’n ex-trainer Philippe Clement — Club wil Ampomah al langer — maar tot een mondelinge overeenkomst kwam het nog niet, zo vertelt hij ons. “Ik heb al met Club Brugge ­gesproken, dat was dinsdag, maar van een akkoord is nog geen sprake. Dit is een beslissing die de rest van mijn carrière zal bepalen, ik moet er dus goed over nadenken. Trouwens, eender welk team moet sowieso ook een akkoord met Waasland-Beveren vinden.” Club leeft evenwel op goeie hoop dat het Ampomah naar Jan Breydel zal kunnen halen.

Sowieso hangt een transferrecord in de lucht voor de Waaslanders. Dat staat tot op heden op naam van Ryota ­Morioka die de club 3 miljoen opleverde. Leuk detail nog: Waasland-Beveren plukte Ampomah in de zomer van 2016 weg bij de beloften van KV ­Mechelen. Gratis.