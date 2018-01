Alweer twee tegengoals, maar Vormer blijft wel héél rustig na verlies in Gent: "Moet ik nu huilen?" Mathieu Goedefroy

28 januari 2018

18u05

Bron: Eigen berichtgeving 0

Voor de derde wedstrijd op rij krijgt Club Brugge twee tegendoelpunten te verwerken. In de Ghelamco Arena was dat vanmiddag voldoende voor een 2-0 nederlaag. De eerste barsten in het Brugse pantser? Niet volgens Ruud Vormer, die bij onze videoman wel héél rustig bleef. "Easy. Komt allemaal goed", klonk het. "Moet ik nu gaan huilen? Neen toch?"