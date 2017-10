Alleen winnen in Anderlecht volstaat voor Stuivenberg: "Uitdaging is groot, maar niet onmogelijk" Kjell Doms

08u52 0 Photo News Jupiler Pro League Laatste kans, bis. Het hoofd van Albert Stuivenberg ligt op het kapblok en enkel met een zege op Anderlecht kan hij het onvermijdelijke vermijden. "De uitdaging is groot, maar niet onmogelijk."

Albert Stuivenberg legt zondagmiddag zijn laatste troefkaarten op tafel. Enkel een overwinning volstaat om zijn vel te redden, die boodschap heeft de coach van Genk meegekregen van bovenaf. Op Anderlecht, in het eerste competitieoptreden van Hein voor eigen volk. Van de laatste veertien duels in het Constant Vanden Stockstadion won Genk er twee. Bonne chance, Albert.

Maar één ding moet je de Rotterdammer nageven, hij weigert de handdoek te gooien. Ook gisteren tijdens zijn persbabbel was hij ontspannen en kon er een kwinkslag af: "Grote opkomst voor een ploeg die pas elfde staat." Stuivenberg wekt de schijn dat hij boven de huidige crisis staat, maar hij wéét natuurlijk dat dit niet kan blijven duren. De steun van het bestuur is eindig, zeker als je het jaar van de oogst opent met elf op dertig. Daarom is de Rotterdammer deze week ook het gesprek aangegaan met twee van zijn sterkhouders, Alejandro Pozuelo en Ruslan Malinovskyi.

Altijd weer sussen

Patrick Janssens haastte zich de voorbije weken om na elke nieuwe tegenslag de boel te sussen en op te merken dat er geen ruis zat op de relatie tussen de coach en zijn spelers. Kom nu. Pozuelo sloeg de dug-out net niet doormidden na zijn wissel tegen Moeskroen en Malinovskyi zwaait tegenwoordig vaker met de armen dan een verkeersagent op de Wetstraat. Je hebt geen polsbandje nodig om de gemoedstoestand van die twee af te lezen.

Maar tegelijkertijd beseft Stuivenberg dat hij net díe twee jongens nodig heeft om hem in het zadel te houden. Doorgaans is het niet zijn gewoonte om over individuen te praten, maar gisteren ging hij er wel op in. "Het komt erop aan om het juiste laatje open te trekken, ook bij Malinovskyi", sprak Stuivenberg. "Er zit heel veel emotie in Ruslan. Daar straalt een soort boosheid vanaf, waardoor hij soms blokkeert. Voor een coach is het zoeken. Soms denk ik bij mezelf 'dat had ik beter niet gedaan', maar je moet blijven communiceren. Dat geldt ook voor Pozuelo. Als je stopt met praten, is het over. Er is deze week goed en duidelijk gesproken met hem. Kijk, ik heb niet zo'n groot ego, van zijn reactie na de wissel tegen Moeskroen blijft bij mij niets hangen. Emotie is een belangrijk onderdeel van het spel en daar zal ik niemand op aanpakken. Maar zoiets kan zich natuurlijk niet elke keer herhalen. Pozuelo is gefrustreerd omdat op dit moment niet alles loopt zoals hij het zou willen, maar er is echt geen probleem tussen ons."

Maar dat de Spanjaard niet optimaal rendeert onder Stuivenberg, kan niemand ontkennen. Dat heeft zo zijn redenen. Onder de vorige trainer stond Pozuelo op een voetstuk. Het slagen van de ploeg was rechtstreeks gelinkt aan de vorm van Pozuelo, dat voelde Maes perfect aan. De Spanjaard was geen voorstander van een diens ontslag en de aanpak van de nieuwkomer sloeg bij hem niet aan. De interactieve groepsgesprekken, de uitgebreide videoanalyses en het vele loopwerk. Neen, 'Pozo' rendeert niet als je hem in een keurslijf stopt.

Stuivenberg heeft ook de hiërarchie binnen de groep verkeerd ingeschat. Vedetten behandel je niet op dezelfde manier als jongens die voor het eerst de kleedkamer van het A-elftal binnenstappen. Dat wekt irritatie en vroeg of laat wreekt zich dat. Dan kun je als bestuur nog zo vaak je steun blijven uitspreken.

Nog dit: een eventueel ontslag van Stuivenberg zou geen onmiddellijke gevolgen hebben voor CEO Patrick Janssens. Hij heeft bij het bestuur volgens onze informatie nog voldoende krediet om deze miscast te overleven.

