Alle wenslijstjes voor de winterkoopjes van onze eersteklassers: Benteke topprioriteit bij Club, Standard zoekt alternatieven op middenveld

03 januari 2020

06u01 0 Jupiler Pro League De jaarwisseling is achter de rug, de wintermercato is officieel geopend. Back to business voor onze 1A-clubs, die na deze transferperiode zo goed mogelijk ­gewapend willen zijn voor het restant van de competitie en de play-offs. Wie moet weg, wie mag weg en w elke versterking zoekt elke club?

Club Brugge

UIT: Vossen en Cools zitten op een zijspoor en mogen vertrekken. Sagna werd bij KVO aangeboden voor een uitleenbeurt. Verder wil blauw-zwart de groep samenhouden.

IN: In eerste instantie een sterke centrumspits. Benteke is topprioriteit. Zoals altijd speurt Club intussen naar opportuniteiten met het oog op de toekomst.

Charleroi

UIT: Henen mag vertrekken. Niane, Mandanda en Saglik hebben geen toekomst meer op Mambourg.

IN: Een polyvalente middenvelder mag erbij. Als Zajkov vertrekt, wil Charleroi ook een extra verdediger halen. Bij voorkeur Belgen.

AA Gent

UIT: Sylla en Bronn moeten weg. Verstraete, Kubo en Yem worden mogelijk uitgeleend. Huurling Beloko keert mogelijk terug naar Fiorentina.

IN: AA Gent zoekt een doublure voor Owusu (verdedigende middenvelder). Boya (Moeskroen) is een belangrijke piste.

Antwerp

UIT: Colpaert en Yatabaré, twee spelers die nog steeds in de B-kern vertoeven en overbodig zijn.

IN: Geen. Als er niemand vertrekt, komt er niets bij. De transfer van Ava Dongo wordt afgerond, al ziet Antwerp hem wellicht als een versterking voor volgend seizoen.

Standard

UIT: Sá en Cavanda zitten op een zijspoor en moeten andere oorden opzoeken. Het ­contract van Pocognoli werd ontbonden.

IN: Standard zoekt een controlerende middenvelder als alternatief voor Bastien en ­Cimirot, die al het ganse seizoen het ­middenveld dragen. Ook een extra centrale, rechtsbenige verdediger is geen luxe.

KV Mechelen

UIT: Bagayoko moet weg, Zeroual mag weg – al dan niet op huurbasis. Malinwa wil de youngsters Van Hoorenbeeck en Van ­Keilegom uitlenen.

IN: De kern zit goed: enkel bij een vertrek van een belangrijke speler, moet er iets ­bijkomen.

Zulte Waregem

UIT: Sisal, Timotheou en Kainourgios moeten de club verlaten. Ook degenen met weinig speelminuten komen in aanmerking voor een vertrek.

IN: Pas wanneer de overbodige spelers weg zijn, wordt er aan inkomende transfers ­gedacht. Vooral een vleugelspits is welkom.

Racing Genk

UIT: Berge en Samatta mogen weg bij een goed bod.

IN: Als Samatta of Berge vertrekt, dan haalt Genk vervangers.

Anderlecht

UIT: Een waslijst aan spelers: Roef, Najar, ­Lutondo, El Kababri, Saelemaekers, ­Chipciu, Makarenko, Gerkens, Musona, Saief, Trebel en Thelin. Daarnaast mogen ook een pak verhuurde spelers definitief vertrekken, onder wie Sanneh, Vranjes, ­Milic, Kums en Lawrence.

IN: Anderlecht zoekt een spits en een linksachter. Verder is het vooral saneren.

Moeskroen

UIT: Niemand moet weg, al wil de club de ­aflopende contracten van Boya, Godeau en De Medina openbreken, tenzij de spelers verkocht worden.

IN: Moeskroen wil enkel vertrekkende spelers vervangen.

STVV

UIT: De gegeerde Boli, Suzuki, Botaka en Buya Turay mogen weg tegen de juiste prijs.

IN: De Truienaars zoeken voornamelijk een centrale verdediger, een middenvelder en een spits.

KV Kortrijk

UIT: Rolland moet weg. Ezekiel, Kovacevic, Kage, Stojanovic, Hines-Ike, Mujakic en Ajagun mogen weg.

IN: KVK zoekt enkel een sterke spits.

Eupen

UIT: Toyokawa is naar Japan teruggekeerd. ­Rocha mag de club verlaten, wat ook geldt voor Penaranda en Lapena.

IN: Een vlot scorende spits.

KV Oostende

UIT: Ozkan en Lombaerts (B-kern), maar ook Banda, Guri, Marquet en Rajsel.

IN: Sagna komt over van Club als vervanger van Canesin.

Waasland-Beveren

UIT: Voor Keita en Asomani zoekt de club een oplossing. De huurovereenkomst met ­Durmishaj werd stopgezet.

IN: Een lopende middenvelder en een spits zijn topprioriteit.

Cercle Brugge

UIT: Goblet, Serrano, Fiore, Bongiovanni, Kouamé, Omeonga, Mboula en Bali­kwisha zijn overbodig en moeten weg.

IN: Een doelman, een linksachter en een extra spits.

