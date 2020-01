Alle wenslijstjes voor de winterkoopjes van onze eersteklassers: Benteke topprioriteit bij Club, Anderlecht zoekt spits en linksback De voetbalredactie

03 januari 2020

06u01 24 Jupiler Pro League De jaarwisseling is achter de rug, de wintermercato is officieel geopend. Back to business voor onze 1A-clubs, die na deze transferperiode zo goed mogelijk ­gewapend willen zijn voor het restant van de competitie en de play-offs. Wie moet weg, wie mag weg en w elke versterking zoekt elke club?

Club Brugge

UIT: Vossen en Cools zitten op een zijspoor en mogen vertrekken. Sagna werd bij KVO aangeboden voor een uitleenbeurt. Verder wil blauw-zwart de groep samenhouden.

IN: In eerste instantie een sterke centrumspits. Benteke is topprioriteit. Zoals altijd speurt Club intussen naar opportuniteiten met het oog op de toekomst.

Charleroi

UIT: Henen mag vertrekken. Niane, Mandanda en Saglik hebben geen toekomst meer op Mambourg.

IN: Een polyvalente middenvelder mag erbij. Als Zajkov vertrekt, wil Charleroi ook een extra verdediger halen. Bij voorkeur Belgen.

AA Gent

UIT: Bronn (Metz) is al weg. Sylla moet weg. Verstraete, Kubo en Yem worden mogelijk uitgeleend. Huurling Beloko keert mogelijk terug naar Fiorentina.

IN: AA Gent zoekt een doublure voor Owusu (verdedigende middenvelder). Boya (Moeskroen) is een belangrijke piste.

Antwerp

UIT: Colpaert en Yatabaré, twee spelers die nog steeds in de B-kern vertoeven en overbodig zijn.

IN: Geen. Als er niemand vertrekt, komt er niets bij. De transfer van Ava Dongo wordt afgerond, al ziet Antwerp hem wellicht als een versterking voor volgend seizoen.

Standard

UIT: Sá en Cavanda zitten op een zijspoor en moeten andere oorden opzoeken. Het ­contract van Pocognoli werd ontbonden.

IN: Standard zoekt een controlerende middenvelder als alternatief voor Bastien en ­Cimirot, die al het ganse seizoen het ­middenveld dragen. Ook een extra centrale, rechtsbenige verdediger is geen luxe.

KV Mechelen

UIT: Bagayoko moet weg, Zeroual mag weg – al dan niet op huurbasis. Malinwa wil de youngsters Van Hoorenbeeck en Van ­Keilegom uitlenen.

IN: De kern zit goed: enkel bij een vertrek van een belangrijke speler, moet er iets ­bijkomen.

Zulte Waregem

UIT: Sisal, Timotheou en Kainourgios moeten de club verlaten. Ook degenen met weinig speelminuten komen in aanmerking voor een vertrek.

IN: Pas wanneer de overbodige spelers weg zijn, wordt er aan inkomende transfers ­gedacht. Vooral een vleugelspits is welkom.

Racing Genk

UIT: Berge en Samatta mogen weg bij een goed bod.

IN: Thorstvedt is al nieuw. Wordt hij de vervanger van Berge? En een spits als Samatta vertrekt.

Anderlecht

UIT: Een waslijst aan spelers: Roef, Najar, ­Lutonda, El Kababri, Saelemaekers, ­Chipciu, Makarenko, Gerkens, Musona, Saief, Trebel en Thelin. Daarnaast mogen ook een pak verhuurde spelers definitief vertrekken, onder wie Sanneh, Vranjes, ­Milic, Kums en Lawrence.

IN: Anderlecht zoekt een spits en een linksachter. Verder is het vooral saneren.

Moeskroen

UIT: Niemand moet weg, al wil de club de ­aflopende contracten van Boya, Godeau en De Medina openbreken, tenzij de spelers verkocht worden.

IN: Moeskroen wil enkel vertrekkende spelers vervangen.

STVV

UIT: De gegeerde Boli, Suzuki, Botaka en Buya Turay mogen weg tegen de juiste prijs.

IN: De Truienaars zoeken voornamelijk een centrale verdediger, een middenvelder en een spits.

KV Kortrijk

UIT: Rolland moet weg. Ezekiel, Kovacevic, Kage, Stojanovic, Hines-Ike, Mujakic en Ajagun mogen weg.

IN: KVK zoekt enkel een sterke spits.

Eupen

UIT: Toyokawa is naar Japan teruggekeerd. ­Rocha mag de club verlaten, wat ook geldt voor Penaranda en Lapena.

IN: Een vlot scorende spits.

KV Oostende

UIT: Ozkan en Lombaerts (B-kern), maar ook Banda, Guri, Marquet en Rajsel.

IN: Sagna komt over van Club als vervanger van Canesin.

Waasland-Beveren

UIT: Voor Keita en Asomani zoekt de club een oplossing. De huurovereenkomst met ­Durmishaj werd stopgezet.

IN: Een lopende middenvelder en een spits zijn topprioriteit.

Cercle Brugge

UIT: Goblet, Serrano, Fiore, Bongiovanni, Kouamé, Omeonga, Mboula en Bali­kwisha zijn overbodig en moeten weg.

IN: Een doelman, een linksachter en een extra spits.

