Alle refs slagen voor fysieke test, behalve Frederik Geldhof DMM

17 juli 2018

11u09 1 Jupiler Pro League De jaarlijkse fysieke testen voor de scheidsrechters uit 1A en 1B zitten er vandaag op. Iedereen is geslaagd, behalve Frederik Geldhof. De West-Vlaamse ref haalde niet het vereiste niveau voor de sprints. Geldhof mist de competitiestart en moet wachten op 23 augustus voor een 'tweede zit'.

Zes sprintjes van veertig meter binnen de zes seconden. Dat zijn de vereisten die de KBVB oplegt aan de scheidsrechters in 1A en 1B. De 41-jarige Geldhof slaagde er niet in en deed vervolgens ook niet meer mee aan de conditietest (veertig keer 75 meter afleggen in 15 seconden). Ook zijn assistent Kevin Dhondt legde de testen niet met succes af. Beiden krijgen een herkansing op 23 augustus.

De mislukte test voor Geldhof komt gezien zijn leeftijd niet echt als een verrassing. Bovendien liep het vorig seizoen ook al enkele keren fout voor Geldhof. Pas eind februari slaagde Geldhof bij zijn derde kans voor zijn testen.

Dat enkel Geldhof niet door zijn testen is geraakt, betekent wel dat 22 van de 23 andere refs wel geslaagd zijn voor hun proef. Zij mogen vanaf volgend weekend allemaal weer op het veld verschijnen. Vanmiddag volgt nog een theoretisch examen, maar daar worden geen problemen verwacht.