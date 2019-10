Alle hoogtepunten uit de vier zaterdagmatchen van onze eerste klasse Redactie

26 oktober 2019

Acht goals in de vier zaterdagmatchen van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Antwerp hield de drie punten thuis tegen KV Kortrijk, terwijl Racing Genk allesbehalve imponeerde tegen Cercle Brugge, maar ook won. Zulte Waregem vierde in de West-Vlaamse derby tegen KV Oostende, tot slot won Charleroi het Henegouws streekduel van Moeskroen. Bekijk hieronder alle hoogtepunten.

Antwerp-Kortrijk (3-1)

Racing Genk-Cercle Brugge (1-0)

Zulte Waregem-KV Oostende (2-0)

Charleroi-Moeskroen (1-0)