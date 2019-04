Alioui nekt negen Waaslanders en luistert zo 120ste verjaardag Cercle op LUVM

13 april 2019

21u57 2 Cercle Brugge CER CER 3 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League In een spektakelrijke partij met twee strafschoppen - waarvan Waasland-Beveren er één miste - en twee uitsluitingen bij de bezoekers, pakte Cercle Brugge een tweede opeenvolgende zege om zijn 120ste verjaardag luister bij te zetten. De Bruggelingen voeden daarmee hun ambitie om toch nog een rol van betekenis te spelen in poule B van play-off 2. Voor Waasland-Beveren dreigt de laatste plaats.

Cercle Brugge vierde vorige dinsdag zijn 120ste verjaardag en zette dat tegen Waasland Beveren extra in de verf door voorzitter Frans Schotte de aftrap te laten geven. Bij Cercle overigens geen Hazard en ook geen Vitinho in de basis, beiden geblesseerd. Ook voor Taravel kwam een wederoptreden nog te vroeg. Door de overvolle ziekenboeg (met verder Cardona, Omolo, Appin, Lopez en Traoré) zaten liefst zes Belgen op de bank, een unicum dit seizoen.

Liefst vijf wijzigingen voerde Adnan Custovic bij Waasland Beveren door na het debacle op Union. Roef, Schryvers en Bizimana verhuisden naar de bank, Verstraete kreeg rust en Gamboa was geblesseerd. In hun plaats verschenen Debaty, Moren, Keita, Vanzo en Lulic aan de aftrap. Laatstgenoemde stuuurde na anderhalve minuut Boljevic vrij naar doel in de rug van Etienne: 0-1, een ijskoude douche voor de jubilarissen in een even ijskoud Jan Breydel.

Een kwartier was Cercle van slag, tot Gakpé door Bruno werd gelanceerd en de Togolese Fransman overhoeks onder Debaty gelijkmaakte (1-1). Het sein voor de thuisploeg om de match in handen te nemen. Debaty hield Waasland Beveren overeind op een kopbal van Ueda en harde pogingen van Bongiovanni en Mercier. Aan de overzijde keerde Nardi een kogel van Andrijasevic.

Na de pauze eisten de scheids en de VAR een hoofdrol op. Cercle kreeg een strafschop van Frederik Geldhof voor een fout van Caufriez op Bongiovanni, die zelf eerst een trekfout beging. Bruno liet Debaty geen schijn van kans (2-1) en maakte zich een kwartier later klaar om een tweede strafschop om te zetten nadat de Beverse doelman hem haakte. Consternatie toen Geldhof naar het scherm werd gestuurd en... Waasland-Beveren een strafschop toekende voor zeer twijfelachtig handspel van Marega in een eerdere fase. Boljevic trapte de penalty op de lat, en was daarover zo erg gefrustreerd dat hij even later twee gele kaarten binnen twee minuten pakte. Andrijasevic had ondertussen wel gelijkgemaakt met een rake kopbal op voorzet van Foulon (2-2).

Omdat ook Caufriez tegen een tweede gele kaart aan liep, moest Waasland Beveren in de slotfase met negen man het duurbevochten punt verdedigen. Dat lukte niet. De ingevallen Nabil Alioui deed de thuisaanhang dansen met zijn eerste treffer voor Cercle (3-2).

