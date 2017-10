Albert Stuivenberg: "Of ik nog moed heb? Het is alvast geen prettige situatie" 23u56 0 Photo News Jupiler Pro League Albert Stuivenberg beleefde alweer een hoogst ongelukkige avond. Genk kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Moeskroen. Bovendien kreeg de Nederlander een stevig fluitconcert over zich heen van de eigen aanhang.

"Het is zuur dat we gelijkspelen, we begonnen nochtans goed aan de match", vertelde de Genkse trainer na afloop. "We moeten onszelf wel verwijten dat we na zoveel kansen niet op voorsprong klommen. Maar ook na de 0-1 hadden we nog voldoende mogelijkheden om de zege naar ons toe te trekken."



De positie van Stuivenberg wordt zo stilaan onhoudbaar. "Of ik nog moed heb? Die zit bij mij niet in de schoenen, daarvoor staan er teveel draws op ons lijstje. Het is alvast geen prettige situatie", besloot de coach.

BELGA

