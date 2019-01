Alarmfase rood voor Lokeren: De Boeck debuteert met pijnlijke thuisnederlaag in kelderkraker tegen Zulte Waregem Michael Vergauwen

26 januari 2019

21u52 1 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 3 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Zeven punten (op dit moment) op Moeskroen, acht op Waasland-Beveren, negen op Oostende en Zulte Waregem. Ga er maar aanstaan, Sporting Lokeren. De match die het niet mocht verliezen, ging kansloos verloren. Thuis 0-3 de boot in tegen Zulte Waregem: dat was allesbehalve het plan.

Hoe zou Glen De Boeck zich voelen? Weten dat je begint aan een gigantisch moeilijk verhaal, dat minder dan een week later nog véél moeilijker geworden is? Hoe zou Roger Lambrecht zich voelen? Uitgerekend in het laatste seizoen onder zijn vleugels zijn kind zien degraderen? Zijn levenswerk, pats, tenietgedaan. Hoe zou Killian Overmeire zich voelen? Meer dan 400 matchen in het tricolore shirt. Lokeren in z’n bloed, clubliefde pur sang. In de nadagen van zijn carrière aan de poort van 1B. Een verrassing is het niet, eerder de kroniek van een aangekondigde dood. 14 punten na 23 matchen: soms zeggen cijfers alles.

Hamdi & Nill

Pijnlijker dan vanavond wordt het niet. Uitgerekend ex-Lokeren-spelers Hamdi Harbaoui en Nill De Pauw telden Lokeren uit. Twee spelers die de hoogdagen op Daknam meemaakten. Twee bekers, de poules in de Europa League, het ene na het andere seizoen play-off 1. Nog niet eens zo lang geleden en toch zo ver vervlogen tijden. En zo kijkt Lokeren met nog 7 matchen te gaan tegen een kloof van 8 punten met de dichtstbijzijnde concurrent. Dit nog recht trekken? Sprookjes bestaan niet.

’t Was dan toch voor de match feest. Slingers en wat rookbommetjes: de thuissupporters waren klaar om hun team te helpen in wat stilaan de match van de laatste kans was. Helaas, fans maken sfeer, geen goals. Hoe zou de Lokeren-supporter zich voelen?