Al vijf matchen zonder zege: Club Brugge opnieuw niet efficiënt genoeg Wouter Devynck

17 februari 2018

22u34 0 Jupiler Pro League Opnieuw twee tegengoals. Opnieuw geen zege. Voor de vijfde keer op rij nu al. De reguliere competitie mag dan binnen zijn, de negative vibes blijven overheersen. Nog drie wedstrijden om die weg te werken.

Het positieve van de avond: Club scoorde nu al voor de 75ste thuismatch op rij. Maar als we met zo’n reeks komen aanzetten, weet u ook hoe laat het is. 7 op 18 is het povere resultaat voor blauw-zwart na de winterstop. Voor het sinds die winterbreak stelde Ivan Leko zijn ‘klassieke’ middenveld Nakamba-Vormer-Vanaken op. Vormer na de festiviteiten terug in vorm en Nakamba verving de licht geblesseerde Clasie. Over Vanaken wordt allang niet meer gediscussieerd. Voorin nam het duo Diaby-Wesley de plaats in van Dennis-Vossen. Bij de bezoekers nam Mata het op de rechtsachter over van Maehle en schoof Pozuelo een rij op omdat Malinovsky terug in de basis kwam.

Voor ‘maestro’ Pozuelo was dat naast een erkenning van zijn beste positie, vooral een boost om zijn kwaliteiten te tonen. En als hij in zijn dagje is, is dat best veel. Zo zette hij Karelis al na 11 minuten op weg naar de 0-1. Dik verdiend, want de Limburgers toonden zich baas in de aanvangsfase. Je moet Philippe Clement niet leren hoe dit Club Brugge aan te pakken. Alleen kon hij niet lang genieten van de voorsprong. Nastic stak onnodig zijn been uit, waarna Diaby er over heen ging. Je moet de Malinees niet leren hoe een strafschop te versieren, al had scheidsrechter Bram Van Driessche het bij het rechte eind om de bal op de stip te leggen.

Net zoals hij het bij het rechte eind had om een kwartier later de bal niet opnieuw op de stip te leggen. Wel een terechte gele kaart voor Nakamba voor een fopduik. Daardoor is de middenvelder volgende week zondag geschorst op Standard. Overigens is Vanaken nu de nieuwe vaste strafschopnemer. Hij stuurde zijn elfmeter door het midden en maakte zo gelijk. Gevleid, omdat Club tot dan onder lag. De 1-1 zorgde even voor een opleving, maar echte kansen volgden er niet. Des te meer in de tweede helft. Opeens was daar weer een blauw-zwart dat druk zette. Een voorsprong zat er aan te komen, maar Wesley miste wat niet te missen viel. Op twee meter voor een open doel slaagde de Braziliaanse buffel er nog in om de bal erover te jagen. Te veel kracht, te weinig finesse. Iets wat ook zijn spel typeert.

Dat brak de thuisploeg bijna heel zuur op, toen Vanaken zijn voet liet hangen en Pozuelo neerging in het Brugse strafschopgebied. Van Driessche wees opnieuw terecht naar de stip. Alleen is Vermeer een specialist en kruipt dat in het hoofd van diegene die voor hem staat. Hoe anders valt de verklaren dat Karelis de bal huizenhoog over schoot. Geen nieuwe voorsprong. En dan is er nog altijd Hans Vanaken. Net niet op het podium van de Gouden Schoen 2017, maar alvast goed begonnen om het komende jaar beter te doen. Toen een bal voor zijn voeten viel, aarzelde geen seconde. Los in de winkelhaak en 2-1. Van schlemiel naar held. Of toch niet, want nadat Diaby het naliet de match te beslissen, was daar opeens minuut 83.

Opnieuw strafschop voor Genk na handspel van Nakamba. Deze keer Malinovsky achter de bal en die liet Vermeer - die eerder een staalharde vrijschop van de Oekraïener tegenhield - geen kans. Na een kort intermezzo in Beveren met maar één tegengoal, opnieuw twee stuks tegen. Als je dan zelf niet voldoende scoort heb je het zitten. Zeker om bij Genk Vukovic sterk stond te keepen. Hij hield in de slotfase Mechele van de winninggoal. Als het tegenzit, zit het tegen. Alleen blijft het nu wel heel lang duren voor Club.