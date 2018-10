Al acht trainers beten tanden stuk op plannetje Marc Brys: "Ik kruip in hoofd van collega" Stijn Joris

01 oktober 2018

21u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Hein Vanhaezebrouck was zondag de achtste trainer die geen antwoord vond op de tactiek van Marc Brys (56). STVV presenteert zich dit seizoen als een onvermurwbaar elftal en daar is de hand van Brys zeker niet vreemd aan. Alleen in Michel Preud'homme moest hij zijn meerdere erkennen. "Dat was net onze beste match. Die uitslag ging tegen alle logica in."

Een beperkte spelerscarrière, een diploma van kinesitherapeut, 20 jaar ervaring als politieman. Niet meteen de referenties die je op het cv van een coach in eerste klasse verwacht. Toch werpt Marc Brys zich dit seizoen op als één van de meeste bekwame coaches op het hoogste niveau. Na enkele jaren in het Midden-Oosten en in 1B bij 'zijn' Beerschot, is Brys helemaal terug. STVV leeft dankzij hem boven zijn stand en deelt de zesde plek met AA Gent. Negen competitieduels en nog maar één nederlaag, op het veld van Standard. "Laat dat net onze beste match geweest zijn", zegt Brys. "Die verdienden we zeker niet te verliezen. Onze eerste overwinning tegen Oostende was dan weer onze slechtste wedstrijd tot dusver. Ons parcours mag gezien worden. Alleen hadden we moeite met scoren. Dat is een kwaliteit, dat moet je toegeven, maar hoe meer je daar de nadruk op legt, hoe contraproductiever dat werkt. Onze overwinningen tegen Gent en Antwerp waren de bevestiging. Dat gelijkspel tegen Genk stijgt alleen maar in waarde als je ziet hoe zij door de competitie denderen. Wat Clement daar neerzet, is indrukwekkend."

