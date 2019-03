Ajax zoekt opvolger Frenkie de Jong bij Standard in Razvan Marin FDZ/ODBS

25 maart 2019

21u09

Bron: Le Soir 0

Speelt Standard deze zomer een sterkhouder kwijt aan Ajax? De Amsterdammers tonen volgens Le Soir verregaande interesse in Razvan Marin, die een optie is om het vertrek van Frenkie de Jong naar FC Barcelona op te vangen. De Roemeense middenvelder (22) speelt zich al een heel seizoen in de kijker op Sclessin en maakte ook indruk in de dubbele confrontatie van Standard eerder dit seizoen tegen de Amsterdammers. De Rouches gingen in de voorlaatste ronde van de kwalificatie om Champions League zwaar onderuit in de ArenA nadat het thuis nog 2-2 werd. Marin, die nog een contract heeft tot 2023 bij Standard, zou bij Ajax voor 5 jaar kunnen tekenen en moet een slordige 12 miljoen euro kosten. Geld is niet meteen een probleem voor de vice-leider in de Eredivisie: het kreeg onlangs 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong en ook die andere talentknaap, Matthijs de Ligt, wordt bij menig Europese topclub gesignaleerd.