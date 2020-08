Ai Ai Gent: Hannes Van Der Bruggen zadelt zijn ex-ploeg op met dramatische nul op zes YP

15 augustus 2020

20u52 20 KAA Gent GNT GNT 1 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Nul op zes. Dat is het dramatische rapport voor het hyperambitieuze AA Gent na de eerste twee speeldagen van het nieuwe seizoen. Ook thuis tegen KV Kortrijk gingen de Buffalo’s, die opnieuw ver onder de verwachtingen bleven, onderuit: 1-2.

’t Moest ongetwijfeld tellen als een statement, de drie ingrepen die Jess Thorup deed na de 2-1-nederlaag tegen STVV. Bezus, maar vooral Depoitre en Kaminski werden geslachtofferd, Niangbo en nieuwkomers Dorsch en Roef kwamen in hun plaats. Maar ook hun aanwezigheid inspireerde de Buffalo’s allerminst tot grootste daden. Een knal van Yaremchuk, prima gered door Jakubech, en enkele vrije trappen: alleen zo kon de thuisploeg wat gevaar ontwikkelen in de eerste helft. Maar al combinerend tot kansen komen bleek o zo moeilijk, net zoals tegen STVV vorige week. Niet dat Kortrijk daar veel tegenover stelde, maar bij de eerste echte tegenprik was het wel ineens raak. Van Der Bruggen en Lepoint, nota bene twee spelers met een verleden in Gent, brachten Moffi in stelling en die haalde de trekker meteen over – al zag Plastun er hier toch weer niet te best uit. Op slag van rust stond het zelfs nog bijna 0-2, maar Roef had een uitstékende reflex in huis op het schot van Van Der Bruggen.

Gelukkig heeft AA Gent wel nog altijd iets om op terug te vallen: de stilstaande fases van Sven Kums. Kort voor het uur schilderde de gewezen Gouden Schoen een hoekschop op het hoofd van Plastun, en die kopte zijn tweede in evenveel matchen tegen de touwen. Intussen had Thorup het ook al over een andere boeg gegooid en had hij met Yaremchuk en invallers Depoitre en Kleindienst voorin drie torens geposteerd. Maar ook zo lukte het niet. Kleindienst kopte een wenkende kans naast, Depoitre zag zijn schot(je) gestopt door Jakubech. ’t Werd zelfs nog erger, want de Buffalo’s zouden finaal opnieuw in het zand bijten. Symbolisch genoeg was het Hannes Van Der Bruggen die zijn ex-team op aangeven van Mboyo, ook al ex-Gent, met een knappe goal met een nul op zes opzadelde. Tijd om te bezinnen, AA Gent…



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.