Agbo krijgt proces-verbaal voor middelvinger richting Kortrijk-fans

Bron: Eigen berichtgeving, BBC Sport 3 Photo News Jupiler Pro League Uche Agbo die meermaals zijn middelvinger opstak. Standard dat zich ergert aan KVK-fans die “racistische” geluiden zouden hebben laten horen. En een pv van de politie. KV Kortrijk-Standard (2-1) krijgt een serieus staartje.

Even de film terugspoelen. Nadat hij wordt uitgesloten met een tweede gele kaart, na 41 minuten en 13 seconden, gaan Agbo en enkele medemaats protesteren bij de ref. Het kost Pocognoli, die een bal richting vierde scheids Denis Vanbecelaere trapte, geel. Ondertussen trekt Agbo zijn handschoenen uit, trapt Sá Pinto naast de dug-out een stoel stuk en wisselt hij Carlinhos in voor Scholz. Nog altijd op het veld steekt Agbo (43 minuten, 58 seconden ver) tot twee keer toe zijn middelvinger op naar de nabije hoofdtribune. Uiteindelijk leidt een assistent van Sá Pinto hem naar de kleedkamer via een onnodige omweg langs de staantribune. Daar reageert het publiek kwistig met plastic bierbekertjes, middelvingers en luidkeels ‘awoe’-geroep. Pas 46 minuten en 23 seconden ver - ruim vijf minuten na de rode kaart - hervat het spel.

Ref Nathan Verboomen heeft een verslag overgemaakt aan de Geschillencommissie. Bovendien stelde de politie in samenspraak met Binnenlandse Zaken een proces-verbaal op voor uitdagend gedrag van Uche Agbo. Spotters van de politie zagen vanuit de staantribune hoe de speler vele malen met de hand voor de borst de middelvinger opstak. Van racistische gezangen zijn geen vaststellingen gedaan - wel van het al even verwerpelijke gezang ‘Les Wallons c’est du caca’.

Standard verwijt de Kortrijkse fans intussen “racistisch en xenofoob gedrag”. “Uche en andere leden van de club waren diep geschokt.” KV Kortrijk wijst erop dat het racistische gezangen te allen tijde afkeurt, maar dat de supporters zich daar ook niet aan bezondigden. “Mogelijk werd het ‘awoe’-geroep verkeerdelijk als oerwoudgeluiden beschouwd”, is de bedenking.Middelvingers horen niet thuis op een veld. In Duitsland kreeg de Bosniër Emir Spahic er 15.000 euro boete voor. Bij ons kwam Lukasz Teodorczyk er na een pv van de Brugse politie van af met 1.000 euro.

Het laatste woord is dus nog niet gezegd over de situatie rond Uche Agbo en de supporters van KV Kortrijk. De 22-jarige Nigeriaan kreeg een proces verbaal aan zijn been omdat hij zijn middenvinger toonde, maar het stoort de middenvelder dat er nog steeds sprake is van racisme in de Belgische stadions. “Ik begrijp dat ik mijn emoties liet zien, maar racisme van welke vorm dan ook is compleet onaanvaardbaar”, vertelt hij nu aan de BBC.

"Ongeacht hoe hard je het ook probeert, het is moeilijk om het over het hoofd te zien en te accepteren dat je zo slecht behandeld wordt tijdens een voetbalwedstrijd. Mijn club behandelt de situatie nu en ik bedank de officials, mijn ploegmaten en de fans voor hun onvoorwaardelijke steun tot nu toe." Mpoku steunde zijn ploegmakker door op Twitter onderstaande foto te posten met de hashtag #zegneentegenracisme.

Paul-José Mpoku deed de bal aan het rollen na de partij tussen Kortrijk en Standard. "Pocognoli zei me dat hij oerwoudgeluiden had gehoord. Daarom waren hij en Uche zo geënerveerd. We zijn 2017, ongelofelijk dat dit nog kan. Daarna gooiden de fans aanstekers en bier op het veld. Kijk: we hoorden al een hele match ‘Et les wallons sont du caca’. Na een tijdje word je dat beu."

