Advies van regering heeft geen invloed op Belgisch voetbal: “Matchen gaan door, met fans” Redactie

10 maart 2020

18u18 0 Jupiler Pro League De wedstrijden in de Jupiler Pro League gaan komend weekend gaan voorlopig gewoon door. Mét publiek. Dat laat de Pro League weten. Donderdag staat er wel een informatievergadering voor de clubs op het programma.

De regering, bij monde van premier Sophie Wilmès, raadde vandaag af om nog indoorevenementen te organiseren voor meer dan 1.000 mensen. Het voetbal blijft dus buiten schot en de Pro League grijpt voorlopig niet in. “De aangekondigde richtlijnen inzake manifestaties in open lucht brengen met zich mee dat geplande wedstrijden dit weekend kunnen plaatsvinden, met de fans in de tribune”, klinkt het bij de Pro League. “We bekijken met de verschillende beleidsniveaus en experten of er bijkomende maatregelen nodig zijn in de context van de bepalingen inzake evenementen in gesloten ruimtes van meer dan 1000 personen.”

📄|



Communicatie Pro League inzake richtlijnen gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad



▶️https://t.co/eEEuT6ZOjp



--



Communication de la Pro League sur les directives communiquées par le Conseil national de sécurité



▶️https://t.co/EZS3o8koLq pic.twitter.com/ttJKhZQDp1 Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link