Adrien Trebel roert in de potten van Anderlecht: "Je ziét toch ons grootste probleem? We missen Kara" Stephan Keygnaert

03 maart 2018

06u00 0 Jupiler Pro League Adrien Trebel wordt vandaag 27. Hij is nog één van de weinigen met persoonlijkheid en grinta in de spelersgroep van Anderlecht – dat merk je ook aan zijn discours. Trebel praat zoals hij voetbalt: no nonsense. "Onder Weiler speelden we in een laag blok met veel mensen achter de bal. Sinds de komst van Hein voetballen we minder veilig."

"Allez-y." Adrien ‘Adri’ Trebel heeft het zich gemakkelijk gemaakt in een hoekje van La Bella Vita, 'de Italiaan" tegenover het oefencentrum in Neerpede.

Hou je het op training een beetje uit in de vrieskou?

"Ach, in Moskou is het momenteel -6, vertelde Hanni mij, en de gevoelstemperatuur is zo mogelijk nog erger. Dan valt het hier nog wel mee. (grijnst)"

In Los Angeles is het volgende week 25 graden.

"Los Angeles? Hoe kom je daar nu bij?"

In de voorbereiding op dit ­interview vond ik in het kranten­archief vakantie­foto’s uit 2017 van jou samen met Jelle Van Damme op Venice Beach...

(lacht) "Aah... Los Angeles. De MLS is nog wel een kampioenschap dat mij aantrekt om er later in mijn carrière te spelen. Zowel ­Jelle als Laurent ­Ciman (Los Angeles FC, red.) hebben alleen maar lof voor de Amerikaanse compe­titie."

En wat ik nóg vond, is een uitspraak van jou uit augustus 2016, toen je een transfer naar Al Jazira in Abu Dhabi naast je neerlegde: "Een man moet de moed hebben om soms in zijn carrière een keuze te maken in functie van zijn familie."

(knikt) "Het project van die club was mooi, het geld was goed, maar het avontuur kwam te vroeg in mijn ontwikkeling als speler én als mens – ik had mensen om mij heen die ik niet in de steek kon en wilde laten."

Wat had je gedaan als Al ­Jazira jou 10 miljoen euro ­netto per jaar had geboden?

