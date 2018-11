Adnan Custovic is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren MVS

17 november 2018

10u23 0 Jupiler Pro League Adnan Custovic is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De gewezen Oostende-coach volgt op de Freethiel Yannick Ferrera op. Custovic wordt om 11.30 uur voorgesteld.

Waasland-Beveren besloot eind vorige week een punt te zetten achter de samenwerking met Yannick Ferrera. De Waaslanders verloren zaterdag met 2-0 bij Cercle Brugge. “De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten”, zo klonk het op de clubwebsite. Na 15 speeldagen is Waasland-Beveren veertiende in de stand met elf punten, rode lantaarn Moeskroen volgt op nauwelijks één puntje.

Adnan Custovic neemt nu het roer over op de Freethiel. De Bosniër was eerder actief als hoofdcoach bij KV Oostende, waar hij in mei dit jaar moest vertrekken. Sindsdien zat Custovic zonder club.