Adnan Custovic is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren: “Ik ben 2000 procent gemotiveerd” MVS

17 november 2018

10u23 14 Jupiler Pro League Adnan Custovic is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De gewezen Oostende-coach volgt op de Freethiel Yannick Ferrera op. Custovic ondertekende een contract voor zes maanden plus optie: “Ik ben blij om terug in eerste klasse te zijn.”

Waasland-Beveren besloot eind vorige week een punt te zetten achter de samenwerking met Yannick Ferrera. De Waaslanders verloren zaterdag met 2-0 bij Cercle Brugge. “De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten”, zo klonk het op de clubwebsite. Na 15 speeldagen is Waasland-Beveren veertiende in de stand met elf punten, rode lantaarn Moeskroen volgt op nauwelijks één puntje.

Adnan Custovic neemt nu het roer over op de Freethiel. De Bosniër was eerder een seizoen actief als hoofdcoach bij KV Oostende, waar hij in mei dit jaar moest vertrekken. Sindsdien zat Custovic zonder club. Uitgerekend tegen Moeskroen, zijn ex-club, bijt Custovic volgende zaterdag de spits af als coach van Waasland-Beveren. Meteen een zespuntenmatch.

Custovic: “Ik ben 2000 procent gemotiveerd”

“Ik ben tevreden om terug te zijn in eerste klasse, na zes moeilijke maanden”, vertelde Custovic. “Wat ik zoals gedaan heb? Fortnite gespeeld met mijn kinderen (lacht). Nee, ik heb vooral tussen vier muren gezeten. Het was veel te lang dat ik aan de zijlijn stond. Ik ben heel blij om terug te zijn waar ik hoor. Ik bedank Waasland-Beveren voor de nieuwe kans. Ik heb één missie, en dat is Waasland-Beveren redden.”

“De situatie is gekend, we hebben elf punten, maar zijn niet de rode lantaarn. Zulte Waregem, Lokeren en Moeskroen staan rond ons, maar er zijn nog anderen die moeten opletten. We verdienen meer punten dan we tot nog toe behaalden, de ambitie is om telkens de volgende match te winnen”, vervolgde de nieuwe oefenmeester van de Waaslanders.

Opvallend: Custovic was niet de eerste keuze van Waasland-Beveren, iets wat de Bosniër uiteraard wist. “Maar dat is niet belangrijk. Er zijn 16 plaatsjes in eerste klasse, ik ben blij dat ik daarbij ben en ik wil alles geven om erbij te blijven. Ik ben alvast 2000 procent gemotiveerd.”

Het eerste examen van Custovic is meteen een erg belangrijke: zaterdag neemt Waasland-Beveren het op tegen zijn ex-club Moeskroen. “Ja, ik woon er, maar nu werk ik voor Waasland-Beveren. Ik speelde een tijdje geleden bij Moeskroen, maar dat is van geen tel meer.”