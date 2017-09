Ad interim-coach Balette voor clash met Club Brugge: "Het was een bewogen en pijnlijke week" Manu Henry

Bron: kaagent.be 4 photo_news Jupiler Pro League "Het was een bewogen en pijnlijke week", de woorden van ad interim-coach Peter Balette op de clubwebsite van AA Gent liegen er niet om. De 56-jarige Limburger neemt voorlopig samen met assistent Bernd Thijs de taken van Hein Vanhaezebrouck over. Uitgerekend zondag staat AA Gent voor de 'Slag om Vlaanderen' tegen grote rivaal Club Brugge.

"Het is een verrassende wending, voor iedereen denk ik", verwijst Balette naar de exit van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena. "Op heel korte tijd moeten er dingen aangepast worden. Dat was zeker niet makkelijk. We zullen alles doen om de ploeg voor te bereiden naar de match tegen Club Brugge. Het is inderdaad een bewogen en pijnlijke week."



"Ik denk dat elke club waar we nu tegen spelen ons ziet als een gewond dier. We zullen ook wel deels gewond zijn. De bedoeling is dat we op mentaal vlak zoveel mogelijk de rug rechten. Elke wedstrijd moet gespeeld worden en wij moeten trachten, na de grote ontgoocheling van de voorbije dagen, er alsnog een positieve noot aan te breien. Met alle respect voor onze ex-coach", gaat Balette verder. (lees hieronder verder)

Eigenheid

Balette weet dat AA Gent in het Jan Breydelstadion voor een aartsmoeilijke opdracht staat. "Club Brugge heeft heel veel sterke punten", klinkt het. "Eerst en vooral is er het publiek, dat op dit moment in een euforie zit. Club heeft ondanks de problemen in het begin van het seizoen zijn eigenheid gevonden. De nieuwe coach heeft ook wat aanpassingstijd gekregen en ze zijn wat anders gaan spelen. We zullen ons daar op die korte tijd ook op voorbereiden. Anderzijds heb ik ook graag dat ploegen denken dat het wat makkelijker gaat worden gezien onze omstandigheden. Dat geeft iets meer mogelijkheden voor het 'gewonde dier'."