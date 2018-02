Acht maanden na vechtscheiding keert Mbaye Leye terug naar Zulte Waregem Jonas Van de Veire

17 februari 2018

05u00 3 Jupiler Pro League Het vreemde gevoel wanneer je de eerste keer een ex-liefje terugziet: zou het vanavond soortgelijk zijn bij Zulte Waregem en Mbaye Leye? Voor het eerst sinds de pijnlijke vechtscheiding kijken ze elkaar opnieuw in de ogen.

Járen was hij zijn verlengstuk op het veld. Maar na de veelbesproken persconferentie van afgelopen zomer is ook de relatie tussen Francky Dury en Mbaye Leye flink bekoeld. “Sinds zijn vertrek heb ik hem niet meer gehoord”, zuchtte de coach. Misschien is hij ontgoocheld in mij. Daar ben ik niet kwaad om, maar ik beslis niet alles op de club, hé. Mijn persoonlijk respect voor hem blijft evenwel. Ons verhaal samen is altijd succesvol geweest. Het is alleen spijtig dat het zo moest aflopen.” Volgens Dury had de oorzaak van de breuk zich dit seizoen trouwens vanzelf opgelost. Leye eiste afgelopen zomer, bovenop zijn overeenkomst die nog een jaar liep, een verlenging van twee seizoenen. Essevee bood slechts één extra jaar. “Bij ons had Mbaye dit seizoen wellicht ook meer dan tien keer gescoord”, bedenkt Dury. “En dan hadden we al lang rond de tafel gezeten om zijn contract opnieuw te verlengen. Ach, mijn ervaring met Mbaye te positief om iets negatiefs over hem te vertellen. Ik denk trouwens niet dat hij zich straks driedubbel zal plooien omdat hij tegen Zulte Waregem speelt, wel omwille van de situatie waarin Eupen verkeert. (lachje) Maar wees gerust: als er één iemand is die weet hoe hij zich moet voorbereiden op Mbaye Leye, dan ben ik het wel. Al spelen we niet tegen Mbaye, wel tegen Eupen.

