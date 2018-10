AA Gent zet Vanderhaeghe daags na afgang tegen KRC Genk aan de deur, 48-jarige Deen in polepositie om hem op te volgen Redactie

08 oktober 2018

21u43 119 Jupiler Pro League Het lot van Yves Vanderhaeghe (48) is bezegeld. AA Gent besliste om het contract met de coach te verbreken. Dat vertelde de clubleiding de coach zonet in de Ghelamco Arena, waar de ex-middenvelder om 17 uur ontvangen werd voor een gesprek. Jess Thorup, de 48-jarige Deense trainer van FC Midtjylland, ligt in polepositie om Vanderhaeghe op te volgen.

"Hierbij deelt KAA Gent mee dat de club de samenwerking met trainer Yves Vanderhaeghe met onmiddellijke ingang heeft beëindigd", klinkt het in een mededeling op de website van de Buffalo's. "KAA Gent wenst Yves Vanderhaeghe te bedanken voor het mooie werk dat hij vorig seizoen heeft geleverd met als resultaat een vierde plaats en Europees voetbal. De club wenst hem dan ook alle succes toe in zijn verdere carrière."

KAA Gent neemt met onmiddelijke ingang afscheid van Yves Vanderhaeghe. https://t.co/za45ni9vgQ KAA Gent(@ KAAGent) link

Buitenlandse opvolger

Vanderhaeghes verblijf van een jaar in de Ghelamco Arena was er één met hoogtes en laagtes. De trainer loodste de Buffalo’s na zijn komst met een straffe remonte richting play-off 1 en Europees voetbal. Het bestuur toonde zich erkentelijk door – ondanks de twijfels – verder te gaan met Vanderhaeghe. Alleen neemt Gent na een povere competitiestart (14 op 30) en uitschakeling in de voorrondes van de Europa League enkele maanden later nu toch afscheid van de coach. De opvolger van Vanderhaeghe wordt in het buitenland gezocht. Jess Thorup, sinds 2015 trainer van FC Midtjylland in Denemarken, zou de opvolger van Vanderhaeghe worden.

Gisteren kreeg Gent een 1-5-pandoering van KRC Genk, wat dus de nederlaag te veel was voor Vanderhaeghe. Twee weken geleden was aartsrivaal Club Brugge ook al met zware 0-4-cijfers in de Ghelamco Arena komen winnen.

Tweede ontslag dit seizoen

Vanderhaeghe is nog maar de tweede trainer die dit seizoen in onze hoogste voetbalklasse wordt bedankt voor bewezen diensten. Excel Moeskroen ontsloeg eind augustus na een 0 op 15 Frank Defays. De Duitser Bernd Storck nam over.

Vanderhaeghe, als voetballer lang actief bij Moeskroen, Eendracht Aalst en Anderlecht, begon zijn trainersloopbaan als assistent bij KV Kortrijk. Na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck naar Gent in 2014 promoveerde hij in het Guldensporenstadion tot T1. Vanderhaeghe maakte indruk en het ambitieuze KV Oostende kaapte hem al het jaar nadien weg.

Hij deed het aan de kust prima met de bekerfinale en een Europees ticket, maar kon dat vorig seizoen niet bevestigen en werd aan de deur gezet. In oktober 2017 tekende hij dan bij Gent, dat Vanhaezebrouck naar Anderlecht had zien vertrekken. Hoe zijn parcours bij de Buffalo's verliep, leest u HIER!