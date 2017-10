AA Gent-voorzitter De Witte wil systeem rond videoref herzien: "Geef elke trainer twee challenges" Stephan Keygnaert

06u29 0 Photo News Jupiler Pro League AA Gent-voorzitter Ivan De Witte heeft geen prettig weekend achter de rug. De nederlaag afgelopen vrijdag in Charleroi bezorgde hem kopzorgen - sportief en extra-sportief. Hij acht het moment rijp om te reageren.

Zaterdag liep De Witte langs bij de spelers en technische staf van AA Gent. "In Charleroi toonde de ploeg tot aan de 2-0 een manifest gebrek aan grinta en vechtlust. Het laatste kwartier was dan weer wél goed. De commotie na de wedstrijd omwille van de arbitrale beslissingen mogen de vragen omtrent de wedstrijdmentaliteit in het eerste uur niet naar de achtergrond schuiven - dat heb ik de spelers én de trainers duidelijk gemaakt."



En dan was er ook de heisa rond de videoref en scheidsrechter Sebastien Delferière. Achtenveertig uur na de wedstrijd doet De Witte suggesties om het systeem te optimaliseren, in het belang van "correctheid en juistheid". "Wat er gebeurd is bij de handsbal van Baby in de slotminuut, moet in de toekomst absoluut vermeden worden", aldus De Witte - "een scheidsrechter hoort in eer en geweten te oordelen, en daartoe álle middelen aan te wenden."

Rechter en bewijsstuk

AA Gent had zaterdag telefonisch contact met scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Hij legde ons uit dat enerzijds videoref Pots wel degelijk aan Delferière de raad gaf om de fase te bekijken, maar niet hard genoeg aandrong, en anderzijds dat Delferière de raad van Pots niet naast zich neer had mogen leggen. Een dubbele verantwoordelijkheid, dus."



De Witte heeft moeite met die uitleg van Verbist. "Dat Pots niet 'hard' genoeg aandrong, is onzin. 'Hard' of 'niet hard': waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? De videoref heeft zijn verantwoordelijkheid wel degelijk genomen. Het is onbegrijpelijk dat Delferière niet ingreep. Vergelijk het met een rechter die een bewijsstuk krijgt aangeleverd en het bewust negeert."



De Witte doet een oproep ter verbetering van het systeem en heeft twee opties: "We moeten ertoe komen dat een scheidsrechter verplicht wordt om in te gaan op de tussenkomst van de videoref - zijn oproep impliceert per definitie al twijfel. Maar nog liever zou ik het voorstel doen om - zoals in andere populaire sporten - de twee trainers één challenge per helft te geven. In het geval van Baby ben je als club dan niet overgeleverd aan het al dan niet ingrijpen van de ref en de videoref, maar met het recht op een challenge kan de trainer zélf vragen om bij een bepaalde fase de beelden op te roepen. De beoordeling komt dan toe aan een college van meerdere personen in de videoruimte. Wordt de beslissing van de ref bevestigd, dan verliest de trainer een challenge, wordt de beslissing herzien, dan mag de trainer zijn challenge behouden voor een volgende fase."



Want, zo besluit, Ivan De Witte: "We hebben meer dan een uur niet goed gespeeld in Charleroi, maar dat neemt niet weg dat we niet correct zijn behandeld."