AA Gent start slap, maar maakt verschil na rust tegen Kortrijk RN/SDG

28 september 2019

21u52 6 Jupiler Pro League AA Gent boekte tegen KV Kortrijk zijn tiende thuiszege op rij en evenaart daarmee een clubrecord. De Buffalo’s serveerden een slappe eerste helft, maar na de pauze dwongen ze een verdiende zege af.

Na de grote rotatie in Aalst greep Jess Thorup terug naar het basiselftal van de voorbije weken, maar dat leidde lang niet tot het frivole voetbal dat we eerder in de Ghelamco Arena te zien kregen. Gent had voor de rust wel 56% balbezit, maar het speelde zijn slechtste helft van het seizoen tot nu toe voor eigen publiek. Foute passes, misverstanden en slechte keuzes stapelden zich op bij de Buffalo’s. We moeten er wel bij zeggen dat Yves Vanderhaeghe de tegenstander goed geanalyseerd had. Van Der Bruggen en De Sart sneden goed de paslijnen af, waardoor het Gentse middenveld moeite had om zijn gebruikelijke driehoekjes op de mat te leggen.

Kortrijk stond in balbezit een stuk sneller aan de overkant dan de thuisploeg, maar een echte doelkans leverde dat niet op. Het enige echte doelgevaar kwam voor rust van AA Gent, toen Ngadeu een hoekschop van Odjidja met kracht inkopte. Bruzzese voorkwam de 1-0 met een voortreffelijke save.

Gent schakelde na de rust eindelijk een tempo hoger. Zo vonden de Buffalo’s wel de ruimtes die voor de pauzes ontbraken. David kon zijn voet net niet voldoende tegen een voorzet van Yaremchuk zetten om Bruzzese te bedreigen, maar even voor het uur was het wel prijs. Op een hoekschop van Odjidja maakte Ngadeu zich los van Hornby, Bruzzese was kansloos tegen de knal van de Kameroener. Voor de centrale verdediger was het al zijn derde treffer van het seizoen.

Kortrijk leek moegestreden, Gent ging op zoek naar meer. Jonathan David haalde van dichtbij uit, maar Bruzzese bracht redding. Kort daarop bediende David Asare, maar weer stond de Kortrijkdoelman pal. Odjdja leek op weg naar de tweede van de avond, maar wéér was daar Bruzzese. Kaminski moest vijf minuten voor tijd het eerste Kortrijkse schot tussen de palen pakken, na een uithaal van De Sart. Jonathan David maakte de partij af met zijn zesde competitiegoal van het seizoen.