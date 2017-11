AA Gent – Standard: hevig duel tussen twee tegengestelde ploegen Dieter Peeters

De veertiende speeldag begint vanavond met een duel tussen twee ploegen die POI ambiëren. Standard maakte de laatste weken een sterke opmars,met 10 op 12. Vanderhaeghe verloor vorig weekend voor het eerst als coach van AA Gent. Wat zeggen de statistieken voor de match van vanavond?

Op het scherpst van de snee

Gent 35 gele kaarten, Standard 4 rode kaarten

De Ghelamco zal vanavond het decor vormen van een hevig duel, want AA Gent en Standard beschikken elk over een potige ploeg. Gent pakte, op Antwerp (38) na, de meeste gele kaarten (35). De Rouches kregen op hun beurt de meeste rode kaarten (4, waarvan 2 rechtstreeks rood). Standard maakt gemiddeld 18 overtredingen per wedstrijd, enkel Antwerp beging er nog meer.

Photo News Christian Luyindama wint veel duels achterin bij Standard.

Steriel dominant Gent, counterend Standard

AA Gent: 58% balbezit

AA Gent probeert de bal zoveel mogelijk in de eigen ploeg te houden en de tegenstander hoog onder druk te zetten bij balverlies. Toch heeft Gent het moeilijk om ‘veldgoals’ te maken, want het scoorde de minste doelpunten uit open spel van de hele eerste klasse (11). Standard probeert vooral een laag blok te zetten en snel uit te breken. De Luikse aanvallen die in een doelpunt resulteerden, duurden gemiddeld 15 seconden, terwijl dat dat bij Gent 21 is. Leider Club Brugge doet er zelfs gemiddeld 40 seconden over.

Als Standard op voorsprong komt, wint het tegen Gent

5x op voorsprong, 5 overwinningen

Standard kwam dit seizoen in 13 wedstrijden slechts 5 keer op voorsprong. Dat leverde voor de Rouches telkens winst op. Bij Gent hebben ze het moeilijker om een voorsprong vast te houden. Van de 8 matchen dat de Buffalo’s op voorsprong kwamen, wonnen ze er slechts 3.

BELGA Kubo scoorde afgelopen weekend tegen Charleroi.

Afhankelijk van bepalende spelers

Standard: 15 goals, 4 doelpuntenmakers

De resultaten van AA Gent en Standard hangen sterk af van een aantal bepalende spelers. Bij Standard zijn slechts 4 spelers verantwoordelijk voor de 15 doelpunten (Sá, Mpoku, Edmilson en Cop), bij Gent zijn dat er 9. Toch moet ook Yves Vanderhaeghe hopen dat Kubo, Kalu en Simon in vorm zijn. Andere spelers kwamen maar één keer tot scoren.