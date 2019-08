AA Gent scoort halfdozijn goals tegen zwak Eupen, Depoitre krijgt eerste speelminuten als invaller LPB/RN

04 augustus 2019

16u15 10 KAA Gent GNT GNT 6 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Ortwin De Wolf zal zich zijn officieel debuut voor Eupen nog lang heugen. De doelman stond in een schietkraam tegen AA Gent, dat geen partij had aan de Oostkantonners.

De feestelijkheden werden al vroeg ingezet bij de Buffalo’s. Er waren nog geen twee minuten gespeeld, toen Plastun een hoekschop van Odjidja binnenkopte. Michael Ngadeu kon niet achterblijven tegenover zijn maatje centraal achterin. Op een hoekschop van alweer Odjidja knikte de Kameroener zijn tweede in twee competitiewedstrijden binnen. Er waren nota bene nog geen tien minuten gespeeld.

Laurent pruttelde aan de overkant tegen met een vrijschop die op de paal strandde, maar verder moest Eupen vooral ondergaan. De Buffalo’s hadden voor de rust 69 procent balbezit. Nummer drie was voor Roman Bezus, die een perfecte kromme voorzet van Lustig overhoeks inkopte. Handspel van Siebe Blondelle liet Yaremchuk toe om vanop de stip feilloos 4-0 aan te tekenen. Het sein om Laurent Depoitre te laten opwarmen, waarbij een gejuich opsteeg alsof AA Gent een vijfde keer gescoord had. Die vijfde goal kwam er bijna nog voor rust, maar De Wolf had een uitstekende save in huis op de poging van David.

Na de rust zat AA Gent al met zijn gedachten bij de Europese verplaatsing naar Larnaca. De Buffalo’s lieten het tempo zakken, Jess Thorup haalde Lustig en Odjidja naar de kant. Kaminski moest al eens ingrijpen op een poging van Laurent, maar op een kopbal van Blondelle moest hij zich gewonnen geven.

Met nog iets meer dan 20 minuten te gaan, mocht Laurent Depoitre zijn eerste speelminuten maken voor de Buffalo’s. Veel kon ‘Lolo’ niet meer tonen, want de wedstrijd was toen al lang gespeeld. Op uitstekende voorzetten van Castro-Montes legden Bezus en David de eindstand vast.