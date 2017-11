AA Gent roept Standard halt toe en mag weer naar boven kijken Manu Henry

22u26 0 BELGA Jupiler Pro League AA Gent timmert verder aan de weg naar boven. De Buffalo's haalden het vanavond in een intense topper van Standard: 1-0, met dank aan de eerste competitiegoal van de 21-jarige Yaremchuk. Het slippertje van vorig weekend op Mambourg tegen Charleroi is weer verteerd. Gent leeft weer.

Géén Moses Simon vanavond in de Ghelamco Arena. De Nigeriaan moest in extremis forfait geven met een voetblessure. Streep door de rekening dus voor Yves Vanderhaeghe. Al zag de West-Vlaming zijn troepen prima starten aan het treffen met de Rouches. Gent trok meteen de kaart van de aanval en eiste het balbezit op. De vele hoekschoppen resulteerden vooral in de beginfase tot doelgevaar, maar daarna stokte de motor bij de Buffalo's. Het plan dat Sa Pinto had uitgedokterd bij Standard toonde zich gaandeweg weer meer en meer. Niet dat Kalinic veel werk op te knappen kreeg, dat allerminst. Enkel op een kopslag van Sá en een stevige knal van Marin moest de Kroaat zijn reflexen tonen. 0-0 bij de rust na een eerste periode met veel strijd, maar te weinig goed voetbal. (lees hieronder verder)

Photo News

Yaremchuk opent de debatten

Dan had het tweede bedrijf meer in petto. Gent kwam het gretigst uit de kleedkamer en werd al na vier minuten beloond voor die aanvallende intenties. De 21-jarige Yaremchuk knikte na een prima uitgesponnen aanval, op aangeven van Machado, de 1-0 van dichtbij tegen de touwen. Standard in de problemen dankzij de eerste competitiegoal van de Oekraïner. Maar de Rouches rechtten de rug en toonden mentale weerbaarheid. Via Mpoku én Carlinhos waren de manschappen van Sa Pinto tot tweemaal toe dicht bij de 1-1, maar hun vizier stond niet op scherp. De Ghelamco Arena kwam met de schrik vrij. Het was nagelbijten voor de thuisaanhang. Gent hield uiteindelijk stand en staat stilaan weer tussen de mensen. Voor Standard, dat zeker een punt verdiende, eindigt de reeks van vier ongeslagen matchen op rij.

Photo News

