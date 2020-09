AA Gent pakt zuinige zege tegen Moeskroen, onze watcher: “Opvallend dat De Decker de backs even offensief laat voetballen als Thorup” RN/ABD

19 september 2020

21u06 10 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Zuinige zege voor AA Gent op Le Canonnier. De Buffalo’s, met Yaremchuk als dé pechvogel van de avond, hadden genoeg aan een doelpunt van Dorsch. “Hij begint zich steeds beter te voelen in onze competitie”, zag onze clubwatcher Rudy Nuyens.

Laurent Depoitre en Jordan Botaka kregen hun kans in de basis van Wim De Decker. ‘Lolo’ had ook een voet in de openingsgoal. Via Depoitre en een Moeskroens been kwam de bal bij Dorsch. De Duitser twijfelde niet en knalde de 0-1 tegen de netten. Zijn tweede treffer van de week - ook in de CL-voorronde scoorde hij tegen Rapid Wien.

AA Gent duwde door en kreeg een penalty na een (lichte) duw op Yaremchuk. Hij zette zich achter de bal en... miste. Zwakke strafschop van de Oekraïner, doelman Koffi kroonde zich alweer tot penaltyheld. De Gentenaars hadden geluk niet aan hun zijde in de eerste helft. Ze zagen aanvoerder Kums uitvallen - afwachten hoe ernstig zijn blessure is. Op slag van rust trapte Depoitre de bal dan weer via de deklat net over de doellijn, maar zijn goal werd afgekeurd voor - zéér nipt - buitenspel. Het was een kwestie van centimeters.

Brute pech

Na de pauze kwam Yaremchuk meteen dicht bij de 0-2. Hij ging alleen op Koffi af en leek ook te gaan scoren. Alleen strandde zijn schot eerst op de rechterpaal om vervolgens ook op de linkerpaal af te ketsen. Brute pech. Yaremchuk was trouwens dé pechvogel van de avond. In de slotminuut werd zijn doelpunt - na tussenkomst van de VAR - afgekeurd voor offside.

AA Gent hield, ondanks enkele tegenprikken van Moeskroen, enigszins eenvoudig stand. Dankzij deze overwinning springen de Buffalo’s naar de twaalfde plek.

Onze AA Gent-watcher: “De Buffalo’s waren meester, zonder groots te voetballen”

“Twee wedstrijden, twee keer winst voor Wim De Decker. En die drie punten was in de gegeven omstandigheden ook het belangrijkste”, zo zag onze AA Gent-watcher Rudy Nuyens. “Wim De Decker had aangekondigd dat hij een plan had voor zijn eerste competitiewedstrijd met AA Gent. Dat plan had vooral betrekking op het middenveld, waar de nieuwe coach de Buffalo’s in een kuip liet voetballen, met Owusu en Kums voor de defensie en Botaka en Dorsch iets breder uitvallend daarvoor. Het betekende ook dat één van de twee spitsen bij balverlies moest inzakken, maar die opdracht werd niet altijd even goed uitgevoerd. Opvallend was dat De Decker zijn backs net zo offensief liet voetballen als Jess Thorup. In balbezit brachten de Buffalo’s veel volk rond de rechthoek van Moeskroen, maar in balverlies eiste De Decker wél de nodige discipline. Dé man van de match was voor ons evenwel Niklas Dorsch, die zich na een aanpassingsperiode zichtbaar steeds beter begint te voelen in de Jupiler Pro League.”



