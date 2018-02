AA Gent pakt nog zege na alweer dramatische eerste helft Rudy Nuyens

24 februari 2018

22u34 34 Jupiler Pro League Voor de tweede keer op rij maakte AA Gent het zichzelf moeilijk met een dramatische eerste helft. Waasland Beveren leek lange tijd een goeie zaak te doen in de race voor play-off 1, maar uiteindelijk sleepten de Buffalo's nog drie punten uit de brand.

Dylan Bronn bracht AA Gent in de slotfase langszij, Yaremchuk maakte op aangeven van Chakvetadze de onverhoopte winninggoal. Op de valreep gingen de Buffalo's zo nog met de drie punten aan de haal. Waasland Beveren verloor voor het eerst onder Sven Vermant en doet een slechte zaak met het oog op play-off 1.



AA Gent trok naar de Freethiel zonder Nana Asare. Die bleek nog steeds teveel hinder te ondervinden aan zijn rug. Zijn vervanger heette deze keer niet Machado. De Colombiaan maakte het vorige week zo bont dat Yves Vanderhaeghe verkoos om Dylan Bronn tegen zijn voet op de linksback te posteren. Zo kwam Sigurd Rosted centraal in de defensie terecht. Birger Verstraete was na zijn schorsing ook opnieuw present. Franko Andrijasevic mocht daardoor een rij hoger spelen en verdrong Yuya Kubo zo uit de ploeg.Sven Vermant voerde van zijn kant twee wissels door: Aït-Atmane en Mmaee bleven aan de kant voor Schryvers en Louis Verstraete.

De Gentse huurling bedankte zijn coach met een prima voorzet naar het hoofd van Kiese Thelin, die zijn zestiende van het seizoen binnen kopte. Gigot lag met een hopeloze poging om uit te verdedigen aan de basis van die goal.Het was slechts een momentopname in de dramatisch slechte eerste helft die AA Gent op de Freethiel op de mat legde. Wie na de eerste 45 minuten vorige week tegen KV Mechelen dacht dat de Buffalo's hun dieptepunt bereikt hadden, kon in Beveren alleen maar vaststellen dat het nog erger kon. Gent grossierde in verloren passes en slechte controles en kende een gebrek aan duelkracht. Dat een naast waaiende kopbal van Rosted voor de enige offensieve uitschieter zorgde, was veelzeggend.

Niet dat Waasland Beveren zoveel dreigender was. Schoten van Demir en Ampomah konden Kalinic niet verontrusten, maar de thuisploeg mocht wel met een verdiende voorsprong gaan rusten. Gent kwam iets vinniger uit de kleedkamer, zonder dat het voetbal veel beter werd. Wel was er een schot van Foket waarmee Roef veel moeite had. Aan de overkant miste Louis Verstraete de kans op een veiligere marge voor Waasland Beveren.



Op het uur greep Yves Vanderhaeghe in. Hij wisselde Andrijasevic voor Kubo en haalde Foket naar de kant voor Chakvetadze, waardoor Gent net als na de rust tegen Mechelen met drie achteraan ging voetballen. Chakvetadze bracht voetballend alweer beterschap, maar hij predikte in de woestijn. Misschien wordt het tijd om de jonge Georgiër toch maar eens te laten beginnen aan een wedstrijd. In de slotfase kwam AA Gent toch nog opzetten. Sylla en Kubo kwamen dicht bij de gelijkmaker, maar Roef hield zijn netten schoon. Uiteindelijk werd de doelman van de Waaslanders toch nog geklopt, toen Dylan Bronn een hoekschop van Kalu tegen de touwen kopte. Yaremchuk maakte uiteindelijk 1-2, na een knappe assist van Chakvetadze.