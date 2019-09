AA Gent ontdoet zich nog voor de pauze van zwak KV Mechelen en rukt op naar vierde plaats Axel Brisart

15 september 2019

19u51 14 KAA Gent GNT GNT 3 einde 0 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Over dominantie gesproken. AA Gent had geen moeite met een onmondig KV Mechelen. Yaremchuk, David en Depoitre schoten de Buffalo’s naar een verdiende zege.

Opvallende keuzes van Wouter Vrancken. ‘To say the least’. De trainer van KV Mechelen koos ervoor om Corryn als middenvelder uit te spelen en Swinkels op de linksachter te posteren. Bateau nam plaats centraal in de verdediging. Vanzeir verving de geblesseerde De Camargo, aanwinst Hairemans vierde zijn officieel debuut voor Malinwa. Bij AA Gent kon Jess Thorup rekenen op zijn sterkste elf.

En dat was er aan te zien. Het waren de Buffalo’s die de bal meteen opeisten. Ze domineerden. Aanvankelijk zonder veel uitgespeelde kansen te creëren, maar na een kwartier kon Odjidja zich dan toch eens doorzetten. Na twee kapbewegingen kon hij uithalen, maar zijn knal spatte uiteen op de dwarsligger. De thuisploeg schakelde op het halfuur nog een versnelling hoger en speelde KV helemaal zoek. Kums vond Odjidja met een diagonale cross. De aanvoerder van AA Gent gaf de bal in één tijd voor doel en Yaremchuk had maar binnen te tikken: 1-0. Heerlijke assist van Odjidja. En een verdiende voorsprong voor de Buffalo’s.

Slechts twee minuten verdubbelden zij hun voorsprong. Na mooi samenspel van Lustig en Yaremchuk kon de Zweed een prima voorzetten afleveren - het wordt stilaan zijn handelsmerk. Deze keer had David de bal maar in doel te duwen. Malinwa kwam niet in het stuk voor en slikte net voor de rust nog een derde tegentreffer. Vanzeir, en daarna Peyre, kregen de bal niet weggewerkt op een corner. Depoitre profiteerde en pikte zijn doelpuntje mee. Van een slap Mechelen noteerden we in de eerste helft geen enkel schot op doel. Te weinig grinta. Weggespeeld door de Buffalo’s.

Bij rust greep Vrancken in: Vranckx en Togui kwamen erin voor Hairemans en Peyre. Zonder succes. Zelfs toen AA Gent zijn voet van het gaspedaal haalde, bleef Malinwa onmondig. Thoelen moest redding brengen op schoten van Odjidja en David. Een vrijschop van Schoofs ging een meter naast - dichter bij de eerredder kwam KVM niet meer. Depoitre maakte bijna de 4-0, maar Thoelen bracht redding. De Buffalo’s speelden de wedstrijd volwassen uit en blijven foutloos in eigen huis. In het klassement klimt AA Gent naar de derde plek, mét een wedstrijd minder gespeeld. Als Moeskroen straks tegen Kortrijk een punt pakt, valt Malinwa uit de top zes.