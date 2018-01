AA Gent maatje te groot voor Lokeren in Oost-Vlaamse derby: 3-0 Ruben Nuytemans

21u52 96 Jupiler Pro League AA Gent heeft vanavond in de Oost-Vlaamse derby de scalp gepakt van Lokeren. Het werd 3-0 met twee goals van Roman Yaremchuk - al week de eerste wel nog af op Lokeren-verdediger Filipovic - en een fraaie van Giorgi Chakvetadze. De Buffalo's blijven zo stevig vierde met 35 punten, Lokeren is dertiende met 24 eenheden.

Gent hield de drie punten best thuis om gelijk te komen met Antwerp en zich steviger te nestelen in play-off 1. Foket maakte voor het eerst sinds zijn opwachting in de basiself van de Gentenaren. Nieuwkomer Christiansen startte, maar moest de wedstrijd halverwege de eerste helft staken met een blessure.

De Buffalo’s begonnen goed en drukten de Waaslanders weliswaar zonder gevaar terug op hun eigen speelhelft. Toch versierde Lokeren de eerste mogelijkheid van die wedstrijd via Söder, hij trapte de bal over het doel van Kalinic. Gent eiste de bal op maar was niet in de staat de sterke Lokerse organisatie die Peter Maes had neergezet te ontwrichten. Het was niet verrassend dat het Gentse doelpunt toch met een gelukje tot stand kwam. Een sterk ingevallen Chakvetadze zette zich door op rechts en Yarumchuk knalde op slag van rust de afvallende bal via Lokeren verdediger Filipovic in doel: 1-0.

Van een ander Lokeren was in de tweede helft allerminst sprake. Gent kampeerde op de helft van de Waaslanders en Yarumchuk verdubbelde de score na gestuntel in de Lokerse verdediging. Na de 2-0 bloedde de wedstrijd dood en nam Gent de voet van het gaspedaal. Lokeren was op enkele flitsen na niet in staat Kalinic op de proef te stellen. Vijf minuten voor tijd velde Chakvetadze dan ook een terecht verdict voor de troepen van Maes na een gemeten voorzet van Janga. Een oververdiende overwinning voor Vanderhaeghe en co.

Lokeren blijft gevaarlijk hangen onderin play-off 2. De buren uit Gent zetten hun goede thuisreputatie nogmaals in de verf en lijken helemaal klaar voor de rest van de terugronde.