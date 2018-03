AA Gent lijkt klaar voor PO1 na zege tegen ondermaats Genk

Een ondermaats Racing Genk ging onderuit in eigen huis tegen AA Gent. Samuel Kalu dirigeerde de Buffalo's naar een verdiende 1-2 overwinning. Gent is klaar voor play-off 1, Genk krijgt zaterdag op de Heizel een herkansing in de bekerfinale.



Een hele week probeerden ze in Genk de schijn op te houden. De kopjes zaten nog niet bij de bekerfinale van komende zaterdag. De prestatie op het veld tegen AA Gent verraadde iets anders. Racing Genk was ondermaats. Het voetbal was traag, slordig en ongeïnspireerd. Een spelbeeld zoals ze we dat zo vaak zagen onder Albert Stuivenberg. AA Gent hoefde niet eens top te zijn om Genk weg te zetten. Degelijk was meer dan voldoende om de totale controle over de wedstrijd te hebben. Vanderhaeghe liet Bronn en Dejaegere - allebei op één kaart van een dubbele schorsing - aan de kant. De Buffalo's werden aangestuurd door een voortreffelijke Samuel Kalu en een sterke Giorgi Chakvetadze. Kalu speelde met Jere Uronen op de rechterkant en lag ook aan de basis van de verdiende voorsprong. Hij schilderde een vrijschop op het hoofd van Birger Verstraete en die knikte de 0-1 voorbij Vukovic. De middenvelder wachtte tot de laatste speeldag van de reguliere competitie om zijn eerste van het seizoen te maken.



Eén minpuntje aan die eerste helft voor Yves Vanderhaeghe. Het uitvallen van Roman Yaremchuk, de Oekraïner moest met een een spierblessure naar de kant. Rangelo Janga was zijn vervanger. Drie meter verderop deed Philippe Clement er alles aan om opnieuw het vuur in zijn elftal te jagen. Clement had ze bij de rust allemaal kunnen wisselen, maar koos uiteindelijk voor Siebe Schrijvers. Door de schorsing van Malinovskyi kreeg Schrijvers nog eens zijn kans op zijn geliefkoosde positie. Onder Clement is Schrijvers niets meer dan een luxe-invaller, het zelfvertrouwen onder het vriespunt. Het zal er na deze middag niet beter op geworden zijn.



Genk werd beter na rust - slechter kon ook niet - en kreeg een paar kansjes. Karelis kopte een hoekschop tegen de lat en knikte zelf de rebound in de handen van Kalinic. Een stormloop van Genk werd het nooit, daarvoor stond de organisatie van Gent te goed. Leandro Trossard, na maanden blessureleed voor het eerst opnieuw in de kern, mocht ook invallen én scoren. Maar die goal leverde niets op. Kalu had Gent tussendoor vanuit de omschakeling op 0-2 gebracht. AA Gent wordt samen met Anderlecht de grootste uitdager van Club Brugge in de play-offs. Racing Genk krijgt zaterdag een herkansing in de bekerfinale.