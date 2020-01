AA Gent klopt Moeskroen met 3-1 na twee goals van David, Thorup: “Ik was boos tijdens de rust” YP/SDG

18 januari 2020

22u18 22 KAA Gent GNT GNT 3 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League AA Gent moest lang bibberen, maar heeft 2020 toch ingezet met een overwinning. Tegen een stug Moeskroen kwamen de Buffalo’s pas in het slot écht uit de verf. Jonathan David zette met twee goals in drie minuten de scheve situatie recht.

Wie verwacht had dat AA Gent flitsend 2020 in zou knallen, kwam al snel bedrogen uit. De thuisploeg -zonder de geblesseerde Yaremchuk- had dan wel het meeste balbezit, veel gevaar kwam er niet uit voort. Het was zelfs Moeskroen dat het meeste gevaar creëerde onder impuls van een uistekende Fabrice Olinga. De jongste doelpuntenmaker ooit van de Spaanse hoogste klasse dolde meermaals met een bleke Castro-Montes. Plastun, Ngadeu en Kaminski moesten iets té vaak de meubelen redden. Die laatste pakte uit met een geweldige save op een afgeweken bal van Franck Boya en deed daarna een opzichtig schietgebedje. Oef.

Wél op niveau was de Gentse openingsgoal. Kums tekende voor een splijtende pass, Odjidja devieerde en Kvilitaia legde panklaar voor Laurent Depoitre. De bonkige spits twijfelde niet en plaatste het leer laag voorbij een kansloze Butez. Die 1-0 bleef tot aan de rust op het bord, maar écht warm werd de Ghelamco Arena daar nu ook niet van.

Ééntje is geentje volgens David

Ook bij het begin van de tweede helft kwamen de Buffalo’s niet uit de verf. Depoitre had te kampen met een sputterende startmotor, zelden zagen we hem zó traag in de bal komen. Ook Mohammadi leek nog wat vastgeroest in die beginminuten. Hij liet Osabutey zomaar in z’n rug duiken en die kon de mooie assist van Pietrzak voorbij Kaminski duwen. 1-1 en echt van moeten voor AA Gent. Op zo’n momenten kan Jess Thorup rekenen op ene Jonathan David. De Canadees kreeg na een mooie actie de bal van Odjidja en twijfelde niet, Butez was eraan voor de moeite. Dat je op één been niet kan staan, moet ook in Canada een volkswijsheid zijn. Op een prachtbal van Mohammadi zette David de 3-1 eindstand op het bord. Mission accomplished voor AA Gent, dat ook Marreh z’n debuut zag maken in de slotminuten. Belangrijker, geen van vele jongens op vier kaarten mist de clash tegen Genk.

Thorup: “Moeskroen maakte het ons moeilijk, ik was boos tijdens de rust”