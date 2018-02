AA Gent kan weer rekenen op de grinta van Birger Verstraete: "Hij laat anderen beter voetballen" Rudy Nuyens

23 februari 2018

16u34

Bron: Eigen berichtgeving 79 Jupiler Pro League Birger Verstraete (23) heeft zichzelf in een mum van tijd op de kaart gezet bij AA Gent. Zonder hem geraakten de Buffalo’s vorige week in de problemen tegen KV Mechelen, maar zaterdagavond is hij weer van de partij in Beveren.

Soms zie je wat je aan een speler hebt als hij er niét bij is. De naam van de geschorste Birger Verstraete viel vorige week tegen KV Mechelen vaker dan die van sommige spelers die op het veld stonden. De middenvelder werd vooral voor de rust tegen Mechelen flink gemist.

"Birger heeft grinta", weet Yves Vanderhaeghe. "Maar niet alleen dat. De laatste weken heeft hij getoond dat hij de positie voor de verdediging heel ruim invult. Hij is niet alleen aanjager en recuperator, hij kiest ook goed positie en hij toont voetballend vermogen. Hij ziet wie vrijheid heeft en legt daar de bal. Hij laat anderen beter voetballen."

Voor Birger Verstraete is er de laatste twee maanden veel veranderd. Was hij voor Nieuwjaar nog een speler die tot zijn ongenoegen moeilijk in de ploeg kwam, dan heeft hij nu de status van iemand die snel gemist wordt. "Je kan er moeilijk omheen kijken dat er voor mij veel veranderd is", zegt Verstraete. "Ik heb moeilijke periodes gekend bij Gent, nu zijn er betere periodes aan het komen. Maar ik wil niet dat het beste al gepasseerd is, ik wil elke wedstrijd beter doen dan de vorige. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen met Gent."

Gent zoekt al lang naar een opvolger van Sven Kums. Verstraete is niet hetzelfde type, maar recupereert voor de defensie veel ballen en brengt het spel van daar op gang. Een moderne zes, zou je kunnen zeggen. "Ik ben graag aan de bal", zegt Verstraete. "Ik probeer het spel te verdelen van iets lager op het veld. Ik ben niet de pure zes die de bal afpakt en die dan breed legt voor iemand naast hem. Ik kan ook zelf een goeie pass versturen, zowel vooruit als crossballen. Dat zit wel goed."

Die kwaliteiten miste AA Gent vorige week tegen KV Mechelen, toen Verstraete geschorst moest toekijken vanaf de kant. "Ik vind dat we te plat gestart zijn tegen Mechelen", zegt hij. "Er zat weinig vuur in. Voor Mechelen kwam daar een ideaal scenario bovenop, met die hele vroege goal. Ik vond dat we ook daarna nog niet scherp genoeg reageerden, waardoor we nog een tweede doelpunt pakten. Maar onze tweede helft was wel goed. Dan is het eigenlijk niet te begrijpen dat je zo slap begint aan een match waarin je de derde plaats kan pakken. We hebben het laten afweten. Ik vond dat frustrerend om te zien."

Met name de grinta van Verstraete werd gemist. "Ik zag weinig duels, weinig animo, weinig gedrevenheid", beaamt hij zelf. "Dat probeer ik altijd toch wel tegen te gaan. Ik hoop dat we zaterdag vanaf minuut één kunnen knallen. Mechelen is voorbij. We moeten niet teveel meer zeveren over vorige week, we moeten vooruit kijken. We willen in Beveren de drie punten pakken en terug naar boven kijken. Het is aan iedereen om te reageren op de twee punten die we zondag verspeeld hebben."

Verstraete wil op de Freethiel alleszins weer mee het voortouw nemen. "Elke match die ik speel, wil ik absoluut winnen", zegt hij. "Persoonlijk zit ik toch veel met de tweede plaats in mijn hoofd. Eigenlijk moeten we eerst op de derde plaats mikken, maar het zit zo kort bij mekaar dat we net zo goed over de tweede plaats kunnen spreken. Zeker als de punten straks ook nog eens gedeeld worden. Maar de les van vorige week is dat we elke wedstrijd even scherp moeten beginnen als tegen Brugge. In Beveren zal dat ook nodig zijn, want ook voor hen is het alles of niets met het oog op play-off 1."

Zelf kijkt Verstraete uit naar play-off 1. "In de wedstrijd tegen Brugge was ik goed", weet hij. "Eigenlijk mag het niet veel uitmaken tegen wie je speelt, maar play-off 1 is voor elke speler een kans om te tonen wat je in je mars hebt. Maar ik ben vooral bezig om met Gent zo hoog mogelijk te eindigen en daar zelf zoveel mogelijk toe bij te dragen."