AA Gent heeft geen kind aan Waasland-Beveren en vestigt met elfde thuiszege op rij record

19 oktober 2019

Feilloos. AA Gent blijft in de Ghelamco de perfectie zelve. De Buffalo's pakten tegen Waasland-Beveren -een maatje te klein toch- een elfde thuiszege op rij én een clubrecord. Onbewogen. Waar stopt dit?

Een uurtje bleef het spannend, AA Gent-Waasland-Beveren. Nu ja, spannend. Bloedstollend was het nu ook weer niet, hoor. Eerder interessant. Ondanks dat het overwicht in zowat alle facetten van het spelletje had, stond Gent namelijk lang slechts 1-0 voor. En dan weet je maar nooit.

Yaremchuk had al vroeg een blunder van Wiegel -what’s in a name?- afgestraft. De Duitse rechtsback stond anderhalf uur lang wankel op de benen. Hij was niet de enige bij de bezoekers. Die stonden op zich wel goed -Mercier kan iets neerzetten, W-B verloor nog niet onder de Fransman (6 op 12)- maar kwamen te vaak een stapje te laat.

Eéntje stak er bij de bezoekers bovenuit. Nordin Jackers. Vanavond zat het er nooit in, maar die jongen gaat nog punten pakken dit seizoen. Een kopbal van Depoitre, een plaatsbal van Dompé en een vrijschop van Bezus hadden er bij menig doelman wél ingezeten. Aan het heerlijke buitenkantje van Depoitre (66’) kon hij echter niks doen. Eerder had ook Ngadeu gescoord, maar zijn knappe goal werd door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Nochtans was zelfs mét lijn niet te zien waar en wanneer Ngadeu precies in offside stond.

Soit, de Gentenaars maalden er niet om. Elf op een rij: dat record pakken ze Thorup en co niet meer af.