AA Gent doet wat het moet doen tegen Zulte Waregem en wipt (tijdelijk?) over Anderlecht top zes binnen Jonas Van De Veire en Manu Henry

03 maart 2019

16u19 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 3 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Fase twee van de vier is volbracht. AA Gent mag blijven hopen op play-off 1 na een felbevochten zege in Zulte Waregem. David en Sørloth hielden de droom van de Buffalo’s levend.

Op z’n zondags? Allerminst. Zulte Waregem en AA Gent begonnen met een rotvaart aan de wedstrijd - het leidde tot een fantastisch openingskwartier met twee goals en een handvol kansen. Na 80 seconden troffen de bezoekers al raak. Vadis strafte slap verdedigen van Essevee af door de bal fraai in de bovenhoek te trappen (0-1). Drie minuten later kwam Yaremchuk met een kopbal dicht bij nummer twee. In plaats van te juichen moest Gent enkele seconden later balen. Na een pijlsnelle tegenaanval via Peeters kwam Bongonda oog-in-oog met Kaminski. De flankaanvaller rondde ijskoud af (1-1).

Lekker begin van de voetbalmiddag. En het bleef duren... Yaremchuk mikte een schot op Bossut. Vervolgens zag Harbaoui - het was dan nog máár minuut 12 - een doelpunt nog (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Het moordende tempo kon niet blijven duren. Na twintig minuten gingen beiden ploegen een beetje op de rem staan. Al bleef vooral Bongonda flitsen van zijn klasse tonen - zonde dat hij straks in play-off 2 aan de bak moet. Iets voorbij het halfuur ging de winger voor de zoveelste keer voorbij Souquet, maar Harbaoui duwde de voorzet over. Enkele minuten later haalde de Tunesiër zich de woede van De Pauw op de hals nadat hij zijn collega een open kans ontnam. Op slag van rust kreeg ook Dompé er zo eentje. De Fransman mocht na een hoekschop van Zulte Waregem moederziel alleen op Bossut af. Alleen tikte hij de bal te ver naar de buitenkant. Unieke kans verkeken.

In de tweede helft schoten de Buffalo’s wéér als een raket uit de startblokken. Snel leek Sørloth er via Baudry 1-2 van te maken. Tot Visser op aangeven van de VAR het doelpunt afkeurde. Uitstel maar geen afstel. Op het uur - Bongonda een minuutje eerder op Kaminski getrapt - was het wel raak voor Gent. Door de ongelukkige Tardieu kwam de bal in de voeten van David. De aanvaller heeft Canadees ijs in de aderen: uiterst koelbloedig bracht hij de Buffalo’s weer op voorsprong (1-2). Essevee kon, in tegenstelling voor rust, niet echt een vuist maken na de tegentreffer. Een vrijschop van Peeters kon makkelijk gered worden door Kaminski. Vijf minuten voor tijd liet Seck de ultieme kans op de gelijkmaker liggen. De boomlange middenvelder kopte van dichtbij net naast. Gent haalde opgelucht adem: het blijft volop meestrijden voor een plek in de top-zes. In blessuretijd maakte Sørloth er zelfs nog 1-3 van. De troepen van Thorup naderen tot op twee punten van STVV en wippen voorlopig over Anderlecht.