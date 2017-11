AA Gent doet Lokeren opnieuw pijn op Daknam 22u41 0 Photo News Jupiler Pro League In de Oost-Vlaamse derby tussen Sporting Lokeren en AA Gent hebben de Buffalo's moeiteloos met 0-3 gewonnen. Lokeren, dat het grootste deel van de tweede helft met een man minder speelde, kon de Gentenaren zondagavond geen strobreed in de weg leggen.

Na vijftien speeldagen is Gent in de stand met 19 punten tiende, Lokeren staat met 16 punten op de twaalfde plaats.





Beide ploegen hadden voor het begin van de wedstrijd evenveel punten in het klassement. De eerste deftige kans van de wedstrijd was voor Lokeren, toen Steve De Ridder zijn schot voorbij doelman Lovre Kalinic op de rechterpaal uiteen zag spatten. Buiten een knappe actie van Yuya Kubo kregen de toeschouwers verder niets meer te zien in het eerste halfuur. De Japanner nam de bal mooi met een hakje mee, maar besloot net boven doel. Drie minuten voor de rust kwam er dan toch een doelpunt uit de bus. Een goed gepositioneerde Brecht Dejaegere kreeg de bal na een rommelige hoekschopfase en bracht Gent met een halve omhaal op voorsprong.

Photo News

BELGA

Met tien

Door een tweede gele kaart voor Tracy Mpati Bibuangu, zag Lokeren zich genoodzaakt de laatste 36 minuten met tien man uit te spelen. Rond het uur klonk er luid protest bij de Gentenaren, nadat scheidsrechter Lawrence Visser Torres in de zestien meter een duwfout op Mamadou Sylla liet begaan. Ook aan de overkant klonk de vraag om een penalty. Daar ging Tom De Sutter makkelijk neer na een tik van Samuel Gigot. In de 76e minuut kwam Gent met een knappe counter. Dejaegere gaf de bal slinks aan Samuel Kalu, die enkel maar hoefde binnen te tikken. In de 84e minuut kreeg Lokeren dan het genadeschot. Een vrije trap van Stefan Milicevic belandde via Lokeren-verediger Stefano Marzo op het hoofd van Gigot, die binnenkopte.



AA Gent speelt komende vrijdag thuis tegen Moeskroen, dat nu evenveel punten telt. Lokeren staat zaterdag op Stayen oog in oog met Sint-Truiden.

BELGA

Photo News