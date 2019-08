AA Gent blijft in het zog van de grote mensen, met dank aan Yaremchuk en David TLB

18 augustus 2019

21u49 2 KAA Gent GNT GNT 2 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Europa is momenteel het belangrijkste voor AA Gent, maar met een verdiende overwinning tegen KV Oostende zijn de Buffalo’s ook in de competitie mee in het zog van de grote mensen. Met - alweer - dank aan Roman Yaremchuk.

We hadden nochtans ‘copy paste’ kunnen doen met wat we donderdag tegen Larnaca schreven over de openingsfase van AA Gent: te weinig tempo, foute passes, foute keuzes, te vaak balverlies. Met dit verschil: tegen de Cyprioten gold dat slechts voor de eerste 20 minuten, nu sleepte vooral het gebrek aan tempo een hele helft aan. Met 12 matchen in 38 dagen volgen de duels mekaar natuurlijk snel op voor de Buffalo’s. Donderdag wacht alweer de heenmatch tegen het Kroatische Rijeka, dan staat er met een ticket voor de groepsfase van de Europa League heel veel op het spel.

Maar dat mag geen reden zijn om een thuiswedstrijd tegen KV Oostende zomaar als een tussendoortje af te haspelen. Meer zelfs: AA Gent kon het gezien zijn povere 4 op 9 niet permitteren om vooral Standard en Antwerp verder te laten weglopen. Jess Thorup is geen voorstander van rotatie, maar om een zo scherp mogelijke ploeg aan de aftrap te krijgen, voerde hij toch drie wissels door in het elftal dat Larnaca met 3-0 terug op het vliegtuig richting Cyprus zette. Nana Asare bleef helemaal aan de kant met een lichte blessure, maar ook Brecht Dejaegere en Laurent Depoitre kregen rust. Hun plaatsen werden ingenomen door Louis Verstraete en Yuya Kubo, op de stek van Asare mocht de Iraanse international Milad Mohammadi voor het eerst aan een wedstrijd beginnen. De nieuwe linksachter toonde dat hij veel aanvallende impulsen heeft, maar hij moet zijn vizier nog scherper stellen bij zijn voorzetten.

Oostende - zonder de licht geblesseerde revelatie D’Haese - ving AA Gent goed gegroepeerd op en prikte tegen wanneer het kon. Thomas Kaminski moest voor de rust twee keer ingrijpen. Al vroeg ranselde hij een goed getrapte vrijschop van Skulason in hoekschop, later deed hij hetzelfde met een poging van Sakala. Niet dat Gent geen pogingen op doel had, maar Kubo en Owusu zagen hun schoten afgeblokt. Op aangeven van David kwam Verstraete het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn schot strandde op de paal.

Het moet zijn dat er tijdens de rust in de Gentse kleedkamer een hartig woordje gepraat werd, want na de pauze zagen we een ander, scherper en beter AA Gent. Al snel wisten de Buffalo’s een kloof te slagen die Oostende niet meer te boven zou komen. Bij een hoekschop van Odjidja verwachtte héél KVO een hoge bal naar de Gentse torens in de rechthoek, maar via een listige bal op David kon Yaremchuk in één tijd scoren. De Oekraïner was zo eens te meer belangrijk voor de Buffalo’s. Het was al zijn zesde treffer in acht duels, drie keer was hij het die een wedstrijd open brak. Niet slecht voor een spits die vorig seizoen nog door heel wat mensen afgeschreven werd. Yaremchuk kreeg tien minuten voor tijd een verdiende applauswissel.

Pluim voor Balette

Een pluim bij die openingsgoal ook op de hoed van assistent-coach Peter Balette, die tijdens de week veel investeert in allerlei varianten bij stilstaande fases. Vijf minuten later gooide David de match op slot, met een knappe treffer uit een voorzet van Lustig. Kubo kwam tussendoor op aangeven van diezelfde Zweed ook al dicht bij treffer, maar Dutoit was paraat. De diesel van Lustig lijkt stilaan op gang te komen, want ondanks de opeenvolging van wedstrijden bleef de Zweed vanavond maar gaan. Bij een uitbraak van Oostende knalde Sakala nog snoeihard op de paal, maar AA Gent domineerde verder de match. Dutoit had alle moeite met een uithaal van Kubo. Met een tweede opeenvolgende ‘clean sheet’ in de Ghelamco Arena kan AA Gent met vertrouwen uitkijken naar de komst van Rijeka, donderdag in de play-offs van de Europa League.