AA Gent blijft foutloos onder Thorup: Chakvetadze smeert Charleroi zesde nederlaag van het seizoen aan Manu Henry

26 oktober 2018

22u20 0 KAA Gent GNT GNT 2 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Zes op zes voor AA Gent. Cijfers zeggen niet alles, maar het tijdperk-Thorup begint met een positieve noot. De Buffalo’s rekenden vanavond na rust af met een zwak Charleroi (2-1).

1-2 vs. STVV, 0-4 vs. Club Brugge en 1-5 vs. Racing Genk. En of AA Gent wat recht te zetten had voor eigen volk. Het moest dat wel bewerkstelligen zonder de geblesseerden Odjidja en Verstraete. Esiti en Dejaegere depanneerden op het middenveld, maar kregen de motor voor rust niet aan de praat. Zoutloos, tempoloos en vaak te onzorgvuldig. Gent nam het initiatief, maar vond nauwelijks openingen in het blok van de Carolo’s. De 1-0 in minuut 36 viel dan ook uit de lucht. Penneteau ontzette een vrije trap van Limbombe matig, de goed gevolgde Chakvetadze knikte in de herneming raak.

Voordien zorgde enkel de stadionomroeper voor animo. “Er is geen communicatie mogelijk met de VAR”, verkondigde de man op aanvraag van ref Alen. Een probleem dat vlak na de openingsgoal van de baan was. Met de rust in zicht leek het moeilijkste dus gedaan voor AA Gent. Het lot besliste er anders over. Thoelen pakte nog uit met een kattenpoot op een afgeweken afstandsschot van Osimhen, maar was er toch aan voor de moeite. 1-1, ook al vanuit het niets.

Dan had de tweede periode meer te bieden – met dank aan AA Gent. De eerste vlotte combinatie na rust leverde meteen een doelpunt op. Limbombe bracht laag voor doel, waar Chakvetadze zijn tweede proper in de benedenhoek deponeerde. 2-1, de Georgiër in een hoofdrol. ’t Was niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar de jongens van Thorup voetbalden beter na rust. Sneller. Charleroi vertikte het ook na rust om een volwaardige kans in mekaar te knutselen. Benavente speelde een draak van een match – van hem moeten de ideeën toch komen. Terwijl Charleroi het balverlies opstapelde, speelde AA Gent met zijn geluk. Yaremchuk solliciteerde voor misser van de speeldag nadat Andrijasevic hem de 3-1 voorschotelde. Gent bibberde in het slot nog even, maar trok de driepunter over de streep. Het mooiste moment van de avond kwam ongetwijfeld in minuut 92 tot stand. Na anderhalf jaar blessureleed maakte Renato Neto zijn wederoptreden. Klaterend applaus en een staande ovatie kreeg de populaire Braziliaan erbovenop.