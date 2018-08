9-0! Anderlecht wint de laatste 20 jaar veel makkelijker in Jan Breydel dan Club in het Astridpark DMM

23 augustus 2018

09u13 0 Jupiler Pro League 9 september 1998: van die dag is het geleden dat Club Brugge in competitieverband nog een keertje kon winnen op het veld van Anderlecht (2-3). Omgekeerd moeten we een pak minder lang in de tijd teruggaan. Paars-wit won vorig seizoen in de play-offs op het veld van de rivaal (1-2). Of hoe Anderlecht veel makkelijker wint in Jan Breydel, dan Club in het Astridpark.

Club Brugge-Anderlecht. Dé klassieker bij uitstek tussen de twee meest succesvolle clubs in het Belgische voetbal. De thuisploeg heeft 15 titels achter het clubembleem staan, Anderlecht 34. Toch blijft het in het merendeel van de confrontaties nagelbijtend toekijken naar het resultaat. Daarbij één opvallende constante: de thuisploeg verliest meestal niet. In het geval van Anderlecht is dat al bijna 20 jaar aan een stuk het geval. De laatste keer dat Club in het Astridpark kon winnen was dus in 1998. Anic, Deflandre en Lesnjak zorgden toen voor een 2-3-zege van blauw-zwart. Vele jaren later blijft het dé referentiematch voor de Bruggelingen wanneer ze landinwaarts naar de Brusselse rand trekken.

Niets van dat voor dit weekend, want dan is het uitgerekend Club dat Anderlecht mag ontvangen. De regerende landskampioen teert de laatste jaren op een ijzersterke thuisreputatie, al kan die niet tippen aan de 20 ongeslagen jaren van Anderlecht in het eigen stadion tegen Club Brugge. Sinds 1998 won Anderlecht namelijk negen keer op het veld van de grote rivaal. De laatste keer in play-off I van vorig seizoen. Toen zorgden Teodorczyk en Morioka voor een 1-2-overwinning bij de latere kampioen Club. Tussendoor wist Anderlecht vijf keer te winnen op Jan Breydel in de reguliere competitie. In de play-offs werd tussen 9 september 1998 en nu nog drie keer gewonnen op Brugse grond.

Alles samen won Anderlecht dus 9 keer op het veld van Club Brugge in een periode waarin het voor de Bruggelingen geen enkele keer lukte om in het Constant Vanden Stockstadion te winnen. Een teken aan de wand voor de wedstrijd komend weekend? Misschien, want naast 9 overwinningen speelde Anderlecht ook 8 keer gelijk op het veld van Club Brugge. In 'slechts' 13 van de 30 gespeelde wedstrijden op Jan Breydel won blauw-zwart.

Overzicht van de Anderlecht-overwinningen op Jan Breydel

1999-2000: 0-2, Goor en Stoica

2000-2001: 0-1, Crasson

2005-2006: 0-2, 2x Frutos

2009-2010: 1-2, Van Damme en Suarez*

2010-2011: 0-2, Lukaku en Boussoufa

2011-2012: 0-1, Mbokani*

2013-2014: 0-1, Meunier (own goal)*

2015-2016: 1-4, Okaka, Suarez en 2x Praet

2017-2018: 1-2, Teodorczyk en Morioka*

*Overwinning in de play-offs