700 jaar aan stadionverboden en meer dan 400.000 euro aan boetes opgelegd vorig voetbalseizoen YP

13 september 2019

09u46

Bron: Belga 2 Jupiler Pro League Tijdens het voetbalseizoen 2018-2019 hebben supporters die zich misdroegen, samengeteld 8.397 maanden - of net geen 700 jaar - stadionverbod gekregen. Er werd ook voor 403.525 euro aan boetes uitgeschreven, zo meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vandaag.

De sancties werden opgelegd voor overtredingen van de voetbalwet. De voetbalcel van Binnenlandse Zaken nam vorig seizoen in totaal 1.178 beslissingen. De zwaarste sanctie omvatte een stadionverbod van 48 maanden en een geldboete van 2.000 euro.

Sinds juni 2018 kunnen er ook waarschuwingen worden uitgedeeld, aan mensen die minder zware feiten pleegden en zich nog niet eerder misdroegen. Dergelijke waarschuwingen werden 55 keer opgelegd.

Overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn: met voorwerpen gooien, het voetbalveld betreden, vechten ...

Opvallend is dat er weer meer "pyrotechnische middelen" worden gesignaleerd in de stadions, zoals vuurfakkels, rookbommen en knalbommen. Vorig jaar ging ruim een kwart van de beslissingen van de voetbalcel over dergelijke middelen, tegen maar 10 procent in 2015.

Wat die pyrotechnische middelen betreft, is volgens Binnenlandse Zaken "een nultolerantie noodzakelijk om te garanderen dat elke supporter een wedstrijd in aangename omstandigheden en in alle veiligheid kan bijwonen". De overheidsdienst heeft daarom een omzendbrief opgesteld om nog eens alle initiatieven op een rijtje te zetten die voetbalbond, clubs en politie kunnen of moeten nemen in de strijd tegen die rookbommen en dergelijke.

Wie de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden in gevaar brengt, riskeert een geldboete van 250 tot 5.000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar. Aan het einde van het vorige voetbalseizoen waren er in totaal 880 administratieve stadionverboden actief.